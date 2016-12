Zacatecas.- Pese a que en anteriores entrevistas Cecilio Murillo Murillo, presidente de la Asociación de Gasolineros Unidos de Zacatecas, dijo que la gasolina en la entidad tendría un abasto regular a mediados de esta semana, este miércoles informó que “no hay certeza de que se supere el desabasto en la entidad hasta enero”.

En entrevista con NTR Medios de Comunicación, reconoció desconocer la causa real de la falta de suministro y recalcó que ningún gasolinero ha sido extorsionado.

“Es muy cierto que tenemos el desabasto del combustible, pero a partir del lunes se ha estado suministrando, no es de que no haya combustible en el país, es que no es el suficiente, pero no quiere decir que se vaya a terminar, o que no se vaya a suministrar o que no vayamos a poder vender a nuestros clientes”, declaró.

En cuanto a la posibilidad de que algunos hayan sido víctimas de extorsión, dijo: “seguramente es un rumor porque nosotros tenemos comunicación día con día con cada uno de ellos, y ninguno ha expresado extorsión ni a los transportistas de gasolina ni a las estaciones de servicio”.

Recalcó que algunas estaciones de servicio tienen los niveles muy bajos, pero otras tienen los tanques “como comúnmente los tienen”.

Exhortó a la población a no caer en pánico y que continúe comprando la gasolina de manera normal.

“Para transportar combustible de las refinerías o de los puntos de internación de combustible, o de los puertos, obviamente la gran mayoría se hace por pipas, desafortunada, o afortunadamente, estamos en el centro del país y pues ahora sí se llevan algunas horas en el transporte, no se hace de manera inmediata”, complementó.