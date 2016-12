Para el atleta Luis Ibarra Calvillo el 2016 fue complicado, pues debido a una lesión no pudo alcanzar los objetivos trazados, aunque aseguró que aprendió mucho de los errores y ahora buscará llegar al Campeonato del Mundo.

“No era el año que esperábamos, no se rindió como se debía, las lesiones afectaron, inclusive en el Campeonato Nacional alcancé un bronce, pero no era nada de lo que esperábamos, no voy a decir que fue un año fallido completamente, uno siempre aprende y evalúa. Uno aprende más de las situaciones adversas, pero cuando fracasas es cuando en realidad piensas que faltó”, dijo.

Para 2017, en enero, Luis Ibarra competirá en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa que se realizará en Tepatitlán, Jalisco, en la prueba de los 10 kilómetros.

Ibarra agregó que se encuentra motivado y para el siguiente año peleará por llegar al Campeonato del Mundo de Atletismo, que se realizará en agosto, sin embargo, primero deberá de dar la marca y ganar la prueba de los 3 mil metros con obstáculos en el Campeonato Nacional de la disciplina.

Al cuestionarle si buscará otro ciclo olímpico, dijo que dependerá de cómo reaccione su cuerpo y qué resultados obtenga, aunque no descartó que le interese mucho participar en los Juegos Centroamericanos que se realizarán en Colombia 2018.