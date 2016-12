Zacatecas.- Miguel Toribio Bañuelos, secretario general electo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), reiteró en conferencia de prensa el compromiso que tendrá con los trabajadores para lograr la unificación del sindicato.

Asimismo, explicó que durante del proceso de elección, la planilla roja que representó como candidato a la secretaría general, logró por “primera vez la unidad en la organización sindical, para tener una organización sólida y combativa, porque lamentablemente nuestra organización está por los suelos en el estado”.

Agregó que por dicha razón los trabajadores tienen desconfianza al sindicato por lo que uno de sus objetivos principales será el trabajar en recomponer dicha situación y reestablecer una buena imagen ante los trabajadores.

Explicó que no se concentrarán en las administraciones pasadas, sino que se enfocarán a poder darles mejores condiciones a los trabajadores.

“Haremos los señalamientos necesarios, no perderemos el tiempo en señalar las cosas del pasado, pero que quede claro que si algo no está bien lo habremos de señalar, si el antiguo secretario no está de acuerdo en hacer pacíficamente la entrega-recepción, por medio de las autoridades nos remitiremos para que se haga de manera formal”, aseveró.

Destacó que también realizarán “una reforma estatutaria, fue un compromiso que hicimos por los trabajadores para evitar que las lagunas legales que siempre se viven eviten problemas en la renovación de cada cuatro años como corresponden”.

Reiteró que el cambio del estatuto va también en cuanto a la no reelección al menos del secretario general, “por eso vamos a reformar el estatuto para darle claridad a esto”.

Puntualizó que la situación económica será difícil para el 2017, por lo que trabajarán de manera responsable, verificando el presupuesto que se dará a todos los comités municipales, principalmente para no volver a caer en irregularidades, ya que quieren generar certidumbre de como trabajará el nuevo comité.