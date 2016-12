Zacatecas.- El trabajo de los elementos de Tránsito está lleno de riesgos; dirigir el tráfico y salvaguardar la integridad de los automovilistas o peatones, puede resultar extenuante.

Sin embargo, para el oficial de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV), Roberto Ramos Chávez, su oficio “es cuestión de vocación y fervor” por el servicio, así como brindar seguridad a la ciudadanía.

El joven de 24 años, quien porta con orgullo el uniforme con insignias al valor, narró que su labor va más allá de lo que se aparenta, debido a que dijo velar porque se hagan respetar las Leyes y procurar la movilidad urbana.

Como parte de su experiencia, Ramos Chávez recordó uno de esos días que fue convocado para ir a atender un accidente automovilístico.

“Había sangre en los asientos, los vidrios rotos y la unidad automotor destrozada, resultado de la imprudencia de conducir bajo los efectos del alcohol de un joven de 18 años que iba acompañado de una chica de 16… atendí el percance dirigiendo el tráfico en la madrugada”, narró Ramos Chávez.

Con asombro en sus ojos, aún recuerda las imágenes de aquel fatal día, “todo por seguir la fiesta y subir a una persona que ni siquiera conocía el conductor, quien contó a los paramédicos que su copiloto la había conocido minutos antes”, agregó.

“Encontré mi vocación, el servir está dentro de mi persona, y tengo el deber moral de seguir procurando que las historias no se repitan, por lo que hago un llamado a todos a que sean responsables, ya que no sólo se trata de sus vidas, sino la de alguien más o una familia que no la debe”, puntualizó.

Asimismo, expresó que pertenecer a la corporación significa una oportunidad de ser reconocido por la sociedad y, confió que uno de los sueños que persigue es llegar a ser el titular de la DTTyV y desempeñar con honor el cargo.

Celebran Día del Policía Preventivo de Tránsito

Durante el festejo del Día del Policía Preventivo de Tránsito, el gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, indicó que él no viene a gobernar para hacer negocio con las concesiones ni con las asignaciones de puestos, con referencia al tema de los transportistas.

“Desde que estuve en campaña propuse que la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV), se partiera en dos subsecretarías para cubrir la demanda de la sociedad y lo vamos a hacer para dar certeza a la movilidad”, destacó.

Asimismo, estableció que se buscarán los mecanismos para aumentar el número de elementos de la DTTyV de 243 a 150 uniformados más.

Al quedar en un total de 393 efectivos para que patrullen los 58 municipios del estado y se fortalezca la corporación, añadió.