Realiza Santos FC tradicional partido

Luego de más de 30 años de llevar a cabo un encuentro de generaciones, una vez más las familias Ortiz, Fuentes, López y Ruiz, más las que se han agregado con el tiempo, participaron en un tradicional partido de futbol.

La cita fue en el campo La Zacatecana, donde los fundadores de esta escuadra, conformada hace 52 años, convocaron a hijos, nietos, sobrinos y demás allegados a jugar balompié.

Triunfa zacatecana en campo traviesa

La zacatecana María de Jesús Ruiz Acuña tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa 2016 que se realizó en Pachuquilla, Hidalgo, al triunfar en la categoría Juvenil 6k, con un tiempo de 25’18”.

Con este resultado, la atleta amarró su boletó al Panamericano de la especialidad, que se realizó en Vargas, Venezuela.

Real Panal alza la copa

En una final de infarto en la categoría Primera División, de la Liga de Futbol de Trancoso, el equipo Real Panal se impuso 2-1 a su similar de Nopaleros.

Loreto, monarca en Río Grande

En un espectacular encuentro de la categoría Primera Libre, del Torneo Apertura de la Liga Municipal de Futbol, Loreto se impuso 2-1 en la serie final a Rojos de Sarabia. Los goles de Loreto fueron obra de Juan Antonio García y Jason Hans Gámez; el gol del descuento corrió a cargo de El Keny.

Grúas Escobedo supera a Olimpic FC

Con un doblete de Artemio Hernández, el equipo Grúas Escobedo logró el bicampeonato de la categoría Mayor de la Liga Municipal de Futbol de Zacatecas, al vencer 2-1 en tiempo extra a Olimpic FC. Un torneo perfecto consiguió Grúas Escobedo, al terminar la temporada regular de forma invicta, además de ser la mejor ofensiva y defensiva.

FEBRERO

La Plata, cuarto campeonato consecutivo

Por cuarta ocasión consecutiva, la novena de La Plata consiguió el campeonato de la Liga Municipal de Softbol de Zacatecas, al ganar la serie 2-1 a Angelitas de Felipe Ángeles, en duelo efectuado en el Parque de Beisbol El Llanito.

Adriana Barraza, tercera en Mérida

Con un registro de 1.59’55”, la zacatecana Adriana Barraza Castañeda se ubicó en la tercera posición de la clasificación general del Triatlón Mérida 2016, puntuable para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Zanahorias, campeón

La quinteta de Zanahorias Juniors vino de atrás para revertir el marcador y ceñirse la corona, al derrotar 86-80 a Sharks en la final de la categoría Premier de la Liga de Basquetbol del Issstezac.

Miguel Hernández, imponente en Trancoso

El atleta Miguel Hernández ganó la edición 35 de la Carrera Atlética 10k de Trancoso con un claro dominio, mientras que en la rama femenil Rut Kimuta subió a la parte más alta del podio.

Destacan taekwondoínes zacatecanos

Con un total de 10 medallas, dos de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, la selección zacatecana de taekwondo tuvo un destacado desempeño en el décimo Festival de Cintas Negras que se realizó en el Gimnasio Olímpico del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA).

Deportes Edú, rey de la Liga Diamante

Deportes Edú se ciñó la corona, al vencer 2-0 al conjunto de Delijorge Señor, en la gran final de la Liga Diamante, que se desarrolló en el campo uno de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Domina Koech Kandie en la Carrera del Amor

Con más de 500 participantes, se realizó la primera Carrera Atlética del Amor por Guadalupe 5k, en la que el keniano Koech Kandie Charles se adjudicó la victoria.

Por su parte, la zacatecana María de Jesús Ruiz Acuña hizo lo propio en la rama femenil, en tanto, Diana Laura Bañuelos y Abraham García fueron la pareja triunfadora en la modalidad de Enamorados.

Sudan la gota gorda en Trancoso

Con la participación de aproximadamente 200 pedalistas, la carrera MTB que formó parte del programa deportivo de la Feria Regional de Trancoso (Feretra) 2016 fue para Ignacio Torres, en la categoría Élite, mientras que en la rama femenil Libre la triunfadora fue Johana González.

En un gran reto se convirtió el circuito de poco más de 9 kilómetros, que exigió a los participantes, quienes tuvieron que superar ascensos y descensos, además de evitar tanto caídas como ponchaduras.

La Plata, campeón en softbol

Emocionante y entretenido fue el duelo de campeones disputado entre los representativos de las ligas de Softbol Femenil de Zacatecas y Guadalupe, en la Unidad Deportiva de Guadalupe.

Zacatecas se impuso en dos juegos a Guadalupe, en juego de homenaje a Aracely Uranday.

Édgar Pacheco consigue bronce

El esgrimista zacatecano Édgar Elier Pacheco obtuvo medalla de bronce en la categoría Juvenil, modalidad espada, en el segundo Control Estatal Jalisco de la Temporada 2016; el primer lugar fue para Dulio Carrillo y el segundo para Carlos Ávila.

Barraza alcanza el tercer puesto

Con un tercer lugar, Adriana Barraza encabezó a los pedalistas zacatecanos en la prueba de ruta en la segunda Copa Federación, que se celebró en Guadalajara, Jalisco.

Varios ciclistas viajaron a tierras tapatías para competir tanto en la modalidad de ruta como en pista. Barraza subió al podio de ganadores para poner en alto el nombre de Zacatecas; el primer sitio fue para Ana Casa Bonilla y el segundo para la hidrocálida Brenda Santoyo.

Hay campeón en Copa Revolución

El equipo Tesorería de Guadalupe se alzó con el título de la Copa Revolución de Futbol, al derrotar en la gran final 7-3 a la escuadra de Los Payalocos, mientras que la Prensa FC se llevó el tercer lugar, tras vencer 6-2 a Módulo de Pavimentación.

Grúas Escobedo, campeón en la Liga de Beisbol

En medio de la polémica, Grúas Escobedo se alzó con el título al vencer en tres juegos a su similar de Convoy Juan Ledezma, en la categoría Mayor de la Liga Municipal de Beisbol de Zacatecas.

Luego de que Juan Ledezma empatara la serie a un juego, el tercer partido de la serie ya no se disputó con el argumento de que ya no había iluminación adecuada; al final, la novena de Ledezma no se presentó a jugar y sucumbió por forfeit.

Por lo tanto Grúas Escobedo, que estaba dispuesto a jugar el partido, se llevó el triunfo y se coronó campeón de la categoría.