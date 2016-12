La sociedad mexicana está muy marcada por la cultura machista, opina 61.2% de la gente, y 26.6% indica que este fenómeno tiene que ver con la prepotencia del varón sobre la mujer, algo que se da entre los mexicanos.

Solamente 1.7% de los 600 entrevistados por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) sobre el tema del machismo en México cree que éste no afecta nada y 9.8% piensa que se da poco.

Las batallas contra el machismo son muchas, pero perduran, y cuando GCE llamó por teléfono a hogares de todo el país encontró que para 29 de cada cien ciudadanos es un problema histórico y cultural, otros 20 sienten que se da por el comportamiento familiar y 13 que se debe a la falta de educación.

Es importante notar que 17 de cada centenar de entrevistados dicen que no saben por qué existe este problema, mientras que 8 señalan que se relaciona con que los hombres se sienten superiores a las mujeres, 3 lo achacan a la falta de valores, 2 a la violencia y 1 a la falta de respeto.

Las actitudes machistas no sólo se dan entre los hombres, incluso hay mujeres que las emplean en su trato social. Gabinete pidió a sus encuestados que dijeran quiénes son más machistas:

Según 52% de los mexicanos, tanto hombres como mujeres adoptan actitudes machistas, mientras 42.5% culpa del mal a los hombres y sólo 4.6% a las mujeres.

Los encuestadores de Gabinete (www.gabinete.mx) mencionaron a la gente ciertas frases comunes en el habla mexicana y les pidió que dijeran si le parecen ofensivas hacia las mujeres:

La expresión “mujer al volante, peligro constante” es ofensiva para ellas, considera 54.2% de la sociedad mexicana, pero 43.7% piensa que se trata sólo de un dicho inocente.

Va contra la mujer la pregunta ¿cómo quieren que las respeten si ellas no se dan a respetar?, afirma 51.8% de los entrevistados, aunque 45.5% no siente que tenga la intención de dañar.

Para 55.7% si se escucha decir “sólo las niñas lloran y hacen berrinche” no es una expresión con carga negativa para la mujer, pero para 42.2% se trata de un decir mexicano antifemenino.

71 de cada cien mexicanos creen que la frase “hay que darse a desear” no tiene nada contra la mujer, pero 28 consideran que la ofende.

El piropo “pareces princesa” no es hiriente para ellas, asegura 83.7% de la sociedad mexicana, pero 13.3% sí siente que es dañino.

Sobre las claves del significado del machismo, los mexicanos dijeron que significa:

1.- Considerar al hombre superior a la mujer (32.2%)

2.- Control sobre la mujer, limitar su libertad (14.4%)

3.- Imposición de ideas del hombre (11.2%)

4.- Maltrato, violencia, contra mujeres (7.5%)

5.- Algo que está mal (6.8%)

6.- Desigualdad entre hombres y mujeres (3.7%)

7.- Falta de educación (3.2%)

8.- Una forma de ser (2.1%)

9.- Una cosa de hombres (1.9%)

10.- Arrogancia, prepotencia (1.6%)

11.- Inseguridad del hombre (1.5%)

12.- “Otra cosa” (1.5%)

Para un ignorante o desinformado 0.6% de la población el machismo ya no existe, mientras que 5% no sabe qué significado tiene y 2.5% no se metió en honduras y no respondió.