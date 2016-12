Zacatecas.- Durante la toma de protesta, el 12 de septiembre pasado, el gobernador Alejandro Tello Cristerna se comprometió a separar las funciones de la actual Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV); sin embargo, a la fecha no se ha entregado la iniciativa respectiva al Congreso local.

Le Roy Barragán Ocampo, coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza (Panal), confirmó que la Coordinación General Jurídica del gobierno del estado no ha presentado al Poder Legislativo la iniciativa en la que el mandatario estatal pide la separación de la DTTyV.

“No, no la han mandado, no la han presentado, nada en la CRICP (Comisión de Régimen Interno y Concertación Política), no ha llegado nada más de lo que hemos sacado”, expuso el legislador.

Explicó que esta iniciativa debió formar parte de las reformas a la ley orgánica de la administración pública, la cual se presentó en la segunda quincena de octubre y se aprobó el 10 de noviembre; “sin embargo, en el dictamen no se observa algún cambio a dicha dependencia”.

Barragán Ocampo afirmó que “de ser que no se encuentre en el dictamen, por parte de la Legislatura no se tiene conocimiento de que el gobernador haya presentado su iniciativa para la separación de la institución”.

Incluso en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, enviada al Congreso por el titular del Poder Ejecutivo en octubre, sólo se menciona que será la Secretaría General de Gobierno la encargada de atender las acciones de tránsito y seguridad vial.

En el decreto se explica que esto es con la finalidad de atender, de manera específica, el tema de transporte público, así como elevar la calidad del servicio.

Anuncio oficial

El anuncio oficial de la separación de la DTTyV, lo hizo el mandatario estatal en su toma de protesta de la siguiente forma:

“El transporte público es desarrollo humano y parte importante en el progreso económico. Durante mi administración, daré especial atención a este rubro, con el fin de brindar soluciones a favor de una movilidad ciudadana eficiente y satisfactoria, hacer muy claras y efectivas las rutas del autotransporte y el otorgamiento de concesiones, de requerirse, en estricta justicia y no como cuotas políticas. Anuncio, de manera formal, la próxima separación de las dos áreas que hoy conforman la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, en aras de generar un adecuado funcionamiento de ambas”.

Anunció que reiteró el 22 de diciembre durante la celebración del Día del Agente de Tránsito.