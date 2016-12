Zacatecas.- Jesús Reyes Meléndrez, presidente de la Asociación de Concesionarios de Microbuses de Zacatecas (Acomiz), informó que por temporada vacacional el servicio de transporte público en la zona metropolitana Zacatecas–Guadalupe se reducirá 30 por ciento debido a la baja afluencia que se registra.

Explicó que en esta temporada los transportistas aprovechan para realizar algunas mejoras a sus unidades y dar mantenimiento básico, así como detectar algunas posibles fallas que presentan las unidades.

Agregó que en vacaciones debido principalmente a los estudiantes y empleados de gobierno, los ingresos de los transportistas se ven afectados, por lo que se disminuye el número de unidades en servicio.

Reyes Meléndrez aseguró que los horarios del servicio serán los mismos que en temporadas regulares, con el objetivo de no desatender a los trabajadores que no tienen vacaciones.

“Si por ejemplo, en la noche ya vemos que no hay gente, ahí le paramos, pero si no, van a ser los mismos (horarios) porque hay gente que trabaja hasta noche y muchos no han salido de vacaciones”, afirmó.

Recordó que en esta temporada no es válido el descuento para estudiantes, sin embargo, los descuentos continúan para personas de la tercera edad, así como para quienes muestren su tarjetón de discapacidad y personal del servicio de limpia hormiguitas.

“Hay un convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que es la única que se hacen estos derechos y se suspenden en tiempo de vacaciones”, agregó.

Jesús Reyes Meléndrez puntualizó que tampoco que ampliará ninguna ruta para dar servicio de transporte con destino al cerro de La Bufa como antes se hacía, “como es poca la afluencia, ese servicio sólo lo prestamos cuando se hacen las peregrinaciones en los días de la Virgen del Patrocinio”.

El representante de transportistas destacó la importancia de continuar reportando quejas en la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV) o a la propia Acomiz, en caso de detectar alguna anomalía, mal trato o mal manejo de las unidades.