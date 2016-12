Dallas.- Legisladores estatales de Texas presentaron iniciativas de ley para eliminar el impuesto en la venta de productos higiénicos femeninos (toallas sanitarias y tampones), al reconocer que el gravamen a estos artículos constituye una injusta carga a una función corporal normal que solo afecta a las mujeres.

Las iniciativas, dos ante el Senado estatal y cinco en la Cámara de Representantes de Texas, eliminarían los productos de higiene femenina del impuesto sobre las venta y los colocaría en el Código de Impuestos del estado junto a los artículos de necesidad médica, como la aspirina, la crema antimicótica y equipo médico.

“Las mujeres necesitan de estos productos regularmente como parte de nuestra salud y bienestar”, dijo la senadora estatal demócrata Silvia García, cuyo proyecto de ley SB 129, es uno de los dos introducidos en el Senado estatal para eliminar el impuesto a estos artículos durante la próxima sesión legislativa que inicia en enero.

“No sé quién diseñó el código de Impuestos, pero puedo asegurarles que probablemente no hay muchas mujeres allí para hablar de ello”, dijo García.

“No es que tengamos una opción. Tenemos que ir a comprar los tampones, tenemos que comprar el Tampax, no es como si pudiéramos o no, debemos hacerlo, es médicamente necesario y parte de nuestra función corporal”, indicó.

Texas cobra un impuesto del 6.25 por ciento en todas las ventas minoristas, y los condados y ciudades pueden imponer un impuesto adicional de hasta el dos por ciento. Muchos suministros médicos ya están exentos de estos impuestos, incluyendo gafas, suplementos dietéticos y la mayoría de los medicamentos.

La Oficina de la Contraloría de Texas estima que de eliminarse el impuesto sobre la venta de productos higiénicos femeninos, la entidad dejaría de recaudar alrededor de 19.3 millones de dólares en 2018 y 20.4 millones de dólares en 2019.

La representante estatal demócrata Donna Howard dijo que aun cuando la medida tendrá un impacto potencial en el presupuesto, continuará luchando para eliminar el impuesto y crear un sistema más equitativo.

“A lo largo del sistema se encuentran estas desigualdades entre hombres y mujeres”, dijo. “Esto es sólo una pequeña parte de eso, pero parece ser básicamente una obviedad. Estos no son artículos de lujo, son una necesidad y una carga injusta para las mujeres”, indicó Howard.

La mayor parte de las iniciativas presentadas para eliminar este impuesto han sido por parte de legisladores demócratas, pero también un representante estatal republicano, Drew Springer, introdujo un proyecto de ley que describe una exención de impuestos y la también representante republicana Sarah Davis se sumó a la iniciativa presentada en este sentido presentada por Howard.

“Considero que este es un tipo de artículo médico”, dijo Springer. “Si decides que vas a ir a la tienda a comprar una botella de agua, estás optando por comprarla. No creo que las mujeres tengan el mismo proceso de pensamiento cuando van a la tienda a comprar este tipo de productos, es una necesidad”, explicó.

Hasta ahora, solo 11 entidades no cobran impuesto estatal a la venta de productos higiénicos femeninos, incluyendo Minnesota, Maryland, Nueva Jersey, Massachusetts, Nueva York y Pennsylvania. En otros cinco entidades, Oregon, Montana, Delaware, New Hampshire, y Alaska, no se pagan impuestos estatales sobre la venta.