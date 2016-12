Marcelina Saucedo Venegas, directora en Zacatecas de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), informó que entre 2015 y 2016 cerraron sus puertas alrededor de 600 negocios debido a la inseguridad, principalmente.

Advirtió que durante 2015, la Canacope registró el cierre de 400 establecimientos debido a la falta de seguridad; para 2016, agregó, la percepción de comercios que decidieron darse de baja fue menor que la del año anterior, pues cerraron 200 establecimientos.

“Esto va de una manera generalizada, no hablamos de un municipio en específico, esto se da en todo el estado; no es que los dueños se esperen a abrir a ciertas horas de la noche, los negocios permanecen abiertos todo el día, y estando el negocio abierto llegan los amantes de lo ajeno y si no se llevan el efectivo, se llevan mercancía”, lamentó Saucedo Venegas.

Las pérdidas, por muy pequeñas que sean, “crean una afectación enorme en los negocios familiares, ya que (los comerciantes) se ven en la dificultad de poder recuperar ese recurso para que puedan surtir su negocio de nueva cuenta”.

Sin embargo, no sólo la inseguridad es la causante del cierre de comercios, pues la falta de apoyos del gobierno estatal también es un motivo.

La presidente de la Canacope en el estado explicó que las ayudas gubernamentales son necesarias, ya que muchos de los agremiados a la cámara registran ventas anuales de tan sólo 10 mil, 12 mil y hasta 23 mil pesos. Con “esas ventas que se registran anualmente, ¿cómo pueden sobrevivir esos negocios? No es rentable”, recalcó.

Debido a esta situación, consideró necesario otorgar mayores apoyos a quienes tienen un pequeño comercio, ya que éstos son generadores de fuentes de empleo, sobre todo en las colonias periféricas de los municipios.

Marcelina Saucedo expuso que aunque estos casos se dan en menor medida, los decesos de los titulares de las tiendas también generan el cierre permanente de éstas. “La mayoría de los agremiados en los 45 municipios en los que se tiene injerencia pertenecen a la tercera edad”.

“Ha habido muchos decesos en los municipios, muchas veces los negocios pasan a manos de los hijos, pero finalmente cierran”, añadió.