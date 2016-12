TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN. Leobardo Anaya Fernández, oriundo de Tlaltenango y quien radica desde hace 43 años en California, se siente agradecido con Estados Unidos por permitirle trabajar y que su familia viva plácidamente.

Aunque regresó al municipio para establecerse ahí por intereses personales, la familia comenzó a animarlo para que volviera al vecino país del norte, donde finalmente se quedó.

“Me fui a Estados Unidos para buscar un bienestar, una mejoría, no estaba tan amolado, hay que ser sinceros, en ese tiempo era estudiante, estaba a punto de recibirme, pero no lo logré; me fui y sufrí mucho al principio, después me estabilicé y comencé a trabajar y, hasta ahora, estamos bien”, detalló Anaya Fernández.

Cuando llegó a California, trabajó en una tienda en la que vendían alimentos para animales luego laboró en una compañía que construía albercas, pero después de tres años se hizo trailero y en esto duró 40 años, por lo que se jubiló.

A pesar de que radicó muchos años en el país vecino, piensa que hay gente que también puede triunfar en su tierra y que le vaya bien económicamente.

Su esposa, Gloria Valenzuela, también es de Tlaltenango y con ella procreó tres hijos, nacidos en Estados Unidos y a quienes les ha inculcado la cultura mexicana y el idioma español como su segunda lengua.

Ahora que está jubilado, Leobardo Anaya acude dos veces al año a Tlaltenango, con el agradecimiento al país vecino, sin olvidar el arraigo a su pueblo.