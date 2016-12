Fresnillo.- Durante la temporada decembrina, el consumo explosivo de alcohol incrementa 60 por ciento, informó América Denisse Barajas Dueñas, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ).

“El consumo explosivo de alcohol se refiere a que en una sola ocasión se abuse de bebidas embriagantes hasta perder el control”, detalló.

Los principales riesgos a la hora de consumir alcohol son los accidentes automovilísticos, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violaciones.

El alcohol es la droga legal que más se consume; este año de 194 usuarios que asistieron al CIJ, 86.13 por ciento ingiere bebidas embriagantes.

Jóvenes entre 15 y 19 años son los principales pacientes del CIJ, quienes acuden por problemas de alcohol, tabaco y otras drogas, como marihuana, de los que 20 por ciento padece consumo explosivo de alcohol.

Mencionó que el consumo adecuado de alcohol es una copa por hora y no más de tres por ocasión; ya que el cuerpo sólo puede metabolizar esa cantidad de antiséptico.

Como medidas de prevención, América Barajas recomendó que entre cada copa que se ingiere se intercale con vasos de agua para evitar la deshidratación, conocer los límites, no manejar y buscar ayuda en caso de no saber qué hacer, ya que es inevitable que no prueben estas sustancias, pero se pueden prevenir accidentes al informar a los jóvenes.