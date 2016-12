Julio César Chávez Padilla, subsecretario de Gobierno estatal, negó los actos de violencia que dijeron haber sufrido habitantes de Salaverna, Mazapil; expuso que los lugareños nunca buscaron establecer una mesa de negociación con Fabiola Gilda Torres Rodríguez, titular de la Secretaría General de Gobierno.

En contraste, Roberto de la Rosa Ávila, delegado de la comunidad, refirió que el gobierno del estado nunca ha tenido la disposición de negociar para evitar el desalojo.

En entrevista con NTR Medios de Comunicación, Chávez Padilla destacó que en todo momento se ha respetado la integridad de las familias, las cuales, dijo, deben ser reubicadas de manera inmediata debido a la posibilidad de hundimiento de la tierra del poblado.

Respecto a la reubicación de la que habló el funcionario, el delegado de la localidad explicó que algunas de las familias han sido tratadas de manera agresiva y que ha habido intentos forzosos de desalojarlas.

“El hundimiento, que fue provocado, no fue un hundimiento… no es coincidencia, todo es a propósito, no son cosas de la casualidad, todo ha sido premeditado porque saben que en estas fechas no hay quien nos escuche, en este caso las autoridades están junto con ellos”, comentó.

Detalló que, en la actualidad, 16 familias habitan Salaverna, versión que tampoco coincide con las declaraciones de Julio César Chávez, quien argumentó que en la comunidad hay 16 viviendas, pero sólo seis están ocupadas.

“Nosotros queríamos que nos atendieran, no quiso salir la señora secretaria Fabiola Gilda Torres, entonces lo que sí me queda claro es que hay cero capacidad de diálogo de esa gente, no es una buena persona para dialogar. Si no hay una propuesta en una segunda mesa de trabajo, vamos a ver qué hacemos”, puntualizó Roberto de la Rosa.

Versión oficial

El subsecretario de Gobierno informó que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) giró la orden de reubicar a los habitantes de Salaverna.

“De 16 posibles viviendas habitadas, en las notificaciones que se hicieron se verificaron que existen seis familias a las cuales se les pidió hacer la reubicación posible a un lugar seguro. En ese sentido, no han ocurrido hechos de sangre como se ha dicho, ni una sola agresión a ninguna persona, siempre se buscó salvaguardar la integridad y el principal bien tutelar, que es la vida”, abundó.

Chávez Padilla cuestionó las declaraciones hechas por pobladores de la localidad, pues no han presentado pruebas de que se hizo uso de violencia.

“Ninguna casa que estaba habitada se tocó. La escuela y la iglesia, que se encontraban con fisuras y con grietas abajo en el subsuelo, se derrumbaron para evitar un riesgo futuro de que se derrumbaran eventualmente y alguien quedara atrapado o se perdiera una vida humana”, explicó.

Sobre la solicitud de los lugareños de realizar una mesa de diálogo con Fabiola Gilda Torres, aseveró que éstos no han requerido un acercamiento con la funcionaria, sino con la Minera Tayahua SA de CV.

“Nosotros somos respetuosos y es un tema independiente donde si a solicitud de ellos podemos ser facilitadores, con todo gusto, pero es un tema que ellos deberán solicitar directamente”, enfatizó el burócrata.