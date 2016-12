Fresnillo.- Lonas, cobijas, maderas viejas y láminas son los materiales con los que están construidas las casas de al menos 50 familias que habitan en la colonia La Fe, ubicada al norte de El Mineral, quienes no salen a la calle para darse cuenta de la temperatura, pues el viento se introduce a la vivienda con facilidad.

Niños, mujeres, adultos mayores y varones viven en estas condiciones; las casas no tienen puertas para asegurar su patrimonio cuando no están en su hogar, usan en la mayoría de los casos una cerca elaborada de palos y malla como protección para que no ingresen a sus viviendas.

Claudia Flores Delgado, presidenta de Participación Social del asentamiento, informó que la principal necesidad que tienen los habitantes es para mejorar las viviendas.

“A pesar de la insistencia que se ha tenido con el presidente municipal (José Haro de la Torre) no hemos recibido respuesta”, pues dio a conocer que en reiteradas ocasiones han solicitado apoyos, incluso, no sólo con las actuales autoridades, si no con las de distintas administraciones.

Mencionó que entre otras necesidades ocupan cobijas para las personas de la tercera edad y despensas, pues son cerca de 10 familias que cuentan con personas adultas que viven en pobreza extrema.

En semanas pasadas la colonia fue visitada por algunos regidores y diputados locales, quienes les regalaron cobijas y ofrecieron una posada a los habitantes de esta colonia.

La Fe cuenta con más de 150 familias, que lo único que buscan es el apoyo para una vida digna y plena, detalló Flores Delgado.