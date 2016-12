Zacatecas.- Este jueves dio inicio la colecta de firmas, encabezada por Gerardo Nungaray Benítez, con el propósito de solicitar que el gobierno del estado apoye la instalación de una microrefinería, donde se obtendría combustible a partir de plástico de basura.

“Y así acabar con los plásticos que es la materia prima con la que se realiza este proceso, y la otra sería abundar en la ayuda para que no tengamos estos problemas de desabasto que son muy incomodos”, detalló.

El especialista explicó que a pesar de que se han tenido pláticas con el gobernador del estado, así como con el titular de la Secretaría de Economía de Zacatecas (Sezac), Carlos Fernando Bárcena Pous, y se planteó el proyecto, no se ve algún tipo de interés, por lo que con el apoyo de la ciudadanía se espera se puedan tener mejores conversaciones con las autoridades gubernamentales.

“Yo me he sentado a platicar el tema con el actual gobernador dos veces, todos están de acuerdo en que el proyecto es muy bueno, pero el apoyo no lo he visto”, aseveró.

Asimismo, Nungaray Benítez informó sobre el funcionamiento de la microrefinería, se esperaría que se instalara cerca del basurero “cerca de los pepenadores, pues ellos con su trabajo diario meterían al proceso el plástico que no sea PET, ni PVC, como bolsas de mandado, botes de aceite, botellas de champú”.

Agregó que también se daría trabajo a más de ocho personas especializadas por turno, “al final de cuentas también seriamos punta de lanza a nivel continente porque no existe una industria similar instalada en este continente”.

La colecta de firmar finalizará el viernes, comenzando a las 10 horas y terminando a las 18 horas; hasta las 14 horas de este jueves, la colecta se encontraba por arriba de las 500 firmas.