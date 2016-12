Zacatecas.- Desde el cierre del teleférico, en los comercios instalados en el cerro de La Bufa se perciben bajas ventas, por ello los encargados no pagan al Ayuntamiento de Zacatecas la renta del espacio.

En un recorrido hecho por NTR Medios de Comunicación, los propietarios de comercios de suvenires y de comida típica, quienes son los más afectados, reprocharon que durante esta temporada vacacional las ventas han sido escasas debido a la poca afluencia turística.

Pese a ser temporada alta de turismo, en ocasiones se vende sólo 100 pesos de mercancía en todo el día.

En promedio, el local cuesta al mes mil 700 pesos que se pagan al Ayuntamiento de Zacatecas, pero en ocasiones sólo se obtienen ganancias por mil pesos.

Para la comerciante Karen Ruiz el poco flujo de gente ha repercutido en la disminución de las ventas hasta 40 por ciento. “La gente se ha llegado a molestar porque muchos venían sólo por el teleférico, y no encuentran otro atractivo acá. Les mencionamos la cámara oscura y el museo, pero prefieren el teleférico”, detalló.

“El flujo de gente es menos y las ventas sí han disminuido. Mucha gente nomás venía al teleférico, se da cuenta que no está abierto y se va. Se van al centro, a la mina (Del Edén) o a otro lado. Aquí está un poco solo”, destacó el comerciante Francisco Javier Ramírez Contreras.

En contraparte, María del Socorro Ramírez, comerciante de suvenires, aseguró que no hay afectación, sino que es una cuestión de disciplina por parte de los mismos comerciantes.

“Tengo la costumbre de no quejarme. Si vendemos en esta temporada, con eso podemos pasar la temporada mala. Yo inicié en la plaza hace más de 40 años, no había nada y siempre vendía. El que viene al teleférico sólo viene a eso, a mí no me ha afectado. A los demás les ha pegado porque abren tarde, yo abro a las 7 de la mañana”, puntualizó.