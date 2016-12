SOMBRERETE. Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que del 22 al 26 de diciembre, por la noche no hubo médicos de guardia en el hospital de Sombrerete, “y no hay quién diga nada o haga algo al respecto… vivimos en un pueblo donde estamos muertos y bocabajo con respecto a la salud; no podemos enfermarnos porque, de lo contrario, nos carga Pifas”, reclamaron.