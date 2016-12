Fresnillo.- Carlos Hernández Magallanes, director de Servicios Públicos en Fresnillo, alertó a la población sobre algunas personas quienes piden dinero a nombre del Departamento de Limpia.

Detalló que se trata de personas quienes no trabajan en el departamento, por lo que solicitan recursos sin alguna identificación e incluso lo hacen cuando el camión recolector no transita por la zona.

El funcionario aclaró que durante esta temporada es común que los trabajadores de Limpia “pidan su Navidad”, lo cual tienen permitido, pero sólo pueden hacerlo mientras recolectan la basura.

Lo anterior dado que los seis reportes que han recibido sobre la irregularidad de estas acciones se hicieron antes de la víspera de Navidad.

Por ello precisó que es importante que la población no se deje confundir y aclaró que la ayuda que solicitan los recolectores es opcional, incluso dijo que en muchos casos la población da apoyo en especie, no necesariamente dinero.

“Si la persona que pide dinero no va en el camión de la basura o no lleva un gafete de identificación, no les den, pues ahora sí que están coyoteando el apoyo a quienes realmente se dedican a esta actividad. Los empleados tienen la costumbre de hacerlo desde hace muchos años, pero hay ocasiones en que ni siquiera lo piden y la gente se los da”, complementó.

En otro tema, dio a conocer que durante esta temporada la cantidad de basura que recogen ha incrementado hasta 300 por ciento tan sólo en el Centro Histórico pues, aunque normalmente levantan cuatro toneladas en esta ruta, aproximadamente, en las últimas semanas recolectan hasta 12 ó 13 toneladas por día, lo cual también representa un aumento en el gasto del servicio.

Reconoció que hay entre ocho y 10 camiones recolectores disponibles, cantidad de vehículos insuficiente para cubrir la demanda del municipio.