MONTERREY, NUEVO LEÓN. A más de una década de carrera, Los Claxons cumplirán el sueño de llevar su música a Europa.

Los regios promoverán por vez primera lo mejor de su repertorio en España, a donde viajarán el próximo mes para empezar el 2017 con su plan de internacionalización.

Nacho, Sánchez, Cholo, Pablo y Cesáreo despedirán el año trabajando y continuarán el otro de igual manera porque quieren aprovechar el tiempo al máximo.

“La expectativa que tenemos sobre este plan de ir a España es conquistar territorio, empezar a buscar nuevos oídos”, expresó Nacho, vocalista de la banda.

“Ya sonamos allá, con esta era digital pues sí nos oyen allá, con las plataformas digitales tenemos ese acceso; sin embargo, hay que ir a picar piedra, a hacer conciertos chicos, a hacer promoción que no hemos hecho”.

El regio mencionó que a pesar de que aquí conocen el éxito y son capaces de meter más de 8 mil personas en un show, allá están dispuestos a empezar de cero.

“Tenemos 12 años de trabajo y pues en lugares como en España vamos a llegar como nuevos, de barecito en barecito, como lo hace cualquier banda independiente”, dijo el músico.

De igual manera lo hicieron en Colombia, en donde cerraron el año.

“Lo cerramos en Colombia el 18 de diciembre, nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con la gente con todo lo que ha sucedido con el grupo, ha sido un año maravilloso y lo cerramos en Colombia felices”.

No más actuación

Nacho Llantada se presentó el mes pasado en el Centro Cultural Fátima con la obra Conejo Blanco Conejo Rojo, un monólogo que lo dejó feliz, pero sin ganas de volver a actuar.

“Lo disfruté, fue bastante liberador para mí salirme de mi zona de confort, experimentar, tomar un reto, cosa que me gusta mucho, lo disfruté y no me arrepiento nada porque son decisiones que a veces uno toma para salirte de lo cómodo”, aseguró Nacho.

“Esto salió de una invitación a la que dije que sí, pero no es algo que tenga en planeación, a mí lo que me gusta es cantar. La música es lo mío”.