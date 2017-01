CIUDAD DE MÉXICO.- Desde las primeras horas de este 2017, el aire sucio en el Valle de México se hizo presente.

Tanto en la Ciudad de México como en algunos municipios del Estado de México, el Índice de PM10 (Partículas menores a 10 micras) supera los 100 puntos.

A las 09:00 horas se reportaba que Coacalco era el Municipio más contaminado, con 129 de PM10.

En lo que refiere a la Ciudad, Tláhuac es la demarcación con peor aire con 105 puntos de PM10.

Otros municipios con aire sucio son Cuautitlán, Ecatepec, Tultepec y Tultitlán.

Para la noche de Año Nuevo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) no suspendió el Programa Hoy No Circula, como se hizo el 24 de diciembre en la víspera de la Navidad.

Ese día estuvo a punto de anunciarse una nueva contingencia en la Megalópolis –las décimo primera del año–.

Sin embargo, después de que se alcanzaron 144 puntos de PM10 la contaminación comenzó a descender.

La contingencia se activa cuando se superan los 150 puntos de particulas.

La Secretaría de Protección Civil local informó que la temperatura máxima este día será de 23 grados centígrados, la cual se prevé hacía las 15:00 horas.

Habrá vientos del sur al suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con condiciones mínimas de lluvia.