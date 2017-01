A pesar de que los trabajos debieron finalizar en 2016, siguen incompletas las construcciones del Centro Cultural Toma de Zacatecas y del Periférico Centenario, dos de las principales obras del sexenio de Miguel Alonso Reyes, cuyo costo es de casi 750 millones de pesos, en conjunto.

De acuerdo con el subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra), Manuel Silva Almaraz, la última etapa licitada del centro cultural debió concluirse el 31 diciembre del año pasado; sin embargo, el plazo venció y las labores continúan inacabadas.

El funcionario reconoció que el gobierno del estado no tiene el presupuesto que se necesita para completar la obra, en la que, hasta el momento, se han gastado 520 millones de pesos, según se informó en septiembre, cuando el teatro fue inaugurado por Alonso Reyes, pese a que aún no estaba terminado.

Además de diversos requerimientos para que el espacio esté habilitado para su uso, faltan detalles de mecánica teatral e iluminación.

Silva Almaraz estimó que para concretar el proyecto, hacen falta entre 60 millones y 80 millones de pesos, que se usarían para comprar e instalar todos los complementos del teatro; “esperamos poderlo concretar en una sola etapa”, recalcó.

Aunque el subsecretario de Obras Públicas reconoció que no se tienen recursos económicos para equipar adecuadamente el espacio, dijo que se espera tenerlos este año.

“Esperamos que durante 2017 tengamos una asignación suficiente para, en una sola etapa, lograr el equipamiento total del Centro Cultural; si acaso no nos llegara el recurso suficiente, será en un número de etapas de acuerdo con el monto de recursos que arribe a Zacatecas”, completó.

Manuel Silva agregó que, por el momento, en la etapa actual se colocan acabados en la sala principal; “tiene que ver con cuestiones de impermeabilidad en el espacio, para poder colocar alfombras, paneles acústicos, elevadores… básicamente, estaremos terminando el proceso de habilitación de la sala con el recurso que tenemos disponible”, especificó.

Añadió que se requieren más recursos que posibiliten la instalación de la mecánica teatral y la iluminación escénica, así como para finalizar la cancelería.

De acuerdo con Silva Almaraz, debido a que el espacio está diseñado para espectáculos de gran magnitud, se requiere mayor calidad en los complementos, además de equipos de alta tecnología.

Añadió que una parte del equipamiento se cotiza en dólares, por lo que “confiamos en que no haya fluctuaciones importantes en el dólar para el primer trimestre del año”.

Trabajos paralizados

Otra de las principales obras del sexenio alonsista y que fue heredada inconclusa a la actual administración, encabezada por Alejandro Tello Cristerna, es el Periférico Centenario, que, a más de un año de que iniciaran los trabajos, sigue a medias.

Las labores de este proyecto iniciaron en diciembre de 2015, cuando se anunció que la construcción terminaría en pocos meses, ya que estaría lista antes de que finalizara el gobierno de Miguel Alonso, en septiembre de 2016.

Sin embargo, la obra, cuyo costo anunciado es de 220 millones de pesos, está paralizada desde octubre de 2016.

Con un avance de apenas 50 por ciento, los trabajos se detuvieron en el tramo ubicado a la entrada de la empresa Capstone Gold y no se tiene certeza de cuándo reiniciarán, a pesar de que debieron concluir en septiembre del año pasado.

El subsecretario de Obras Públicas reconoció que la obra está retrasada, y explicó que se debe a problemas con los predios por los que atraviesa la vialidad.

El dueño del terreno afectado, Héctor Juan Manuel Mayorga Murillo, exige que se le pague más dinero por su propiedad, al considerar bajo el precio recomendado por el Instituto de Avalúos de Bienes Nacionales, que fue de 50 pesos por metro cuadrado.

Sin embargo, Mayorga Murillo no ha comprobado ser el propietario del predio, pues no ha acreditado que posee las escrituras del lugar; ante ello, Silva Almaraz advirtió que la obra no continuaría hasta que los conflictos por el terreno se resolvieran.