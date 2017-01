Ginebra.- Naciones Unidas espera la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con cautela, pero también una justificada preocupación.

El presidente electo quien ha señalado en el pasado que la ONU es un club social en donde la gente se la pasa bien, ha amenazado con retirarle el apoyo económico de Estados Unidos, su principal donador.

“En el caso específico de Estados Unidos, creo que es importante tener un enfoque cauteloso, esperar y ver lo que será la política efectiva de la nueva Administración en relación a la ONU”, dijo a Grupo Reforma Pablo Pinheiro presidente de la Comisión de Investigación de la ONU para Siria.

Sin embargo, hay quienes consideran que más allá del retiro del apoyo económico de Washington, el descrédito y los comentarios banales del próximo Mandatario estadounidense dañan el sistema multilateral.

“Yo espero que no triunfe una postura aislacionista extrema norteamericana, porque no se trata solamente de quitarle fondos al organismo sino de privarse de un foro multilateral en donde Estados Unidos puede perseguir sus intereses a través de las vías pacíficas en concordancia con el resto del mundo”, expresó a este medio Juan Méndez quien hasta hace poco fungiera como relator especial de la ONU sobre la Tortura.

Méndez también consideró que las amenazas de Washington podrían intimidar a la organización internacional y hacer que sus decisiones fueran distintas de lo que serían en otras condiciones.

“Como todo lo que tiene que ver con el sistema de protección de derechos humanos, en donde creo que hay una hostilidad manifiesta por parte de sectores conservadores de Estados Unidos hacia la ONU”, afirmó.

Otros integrantes del organismo, la mayoría de los cuales prefieren permanecer en el anonimato, no ocultan su miedo a la actitud de “Estados Unidos primero” que ha caracterizado la campaña del magnate.

“Si el país más poderoso del mundo retira su cuota al organismo, me imagino que muchos otros lo seguirían, sería la excusa perfecta para dejar de pagar.

Además la potencia mundial enviaría un mensaje negativo a países con pobre récord en derechos humanos, si Estados Unidos desacredita a la ONU, no me imagino lo que harán países como Rusia, China, Arabia Saudí , Burundi o Corea del Norte (…) no, no quiero ni imaginarlo”, sostuvo una fuente cercana a la organización.

Sin embargo, afirmó, existe otro escenario más grave: quizá Trump como el líder de la potencia mundial que más contribuye y acostumbrado a hacer transacciones basado en su poder económico, trate de imponer su propia agenda y dictarle el rumbo a la ONU siguiendo sus propios intereses.

“Más allá de la cuestión económica, lo que podría ocurrir es que el sistema multilateral se vería muy debilitado, deshonrado , desacreditado, gradualmente caería en la irrelevancia, eso sería peligroso e iría en contra del espíritu por el que la ONU fue creada. Estaríamos regresando a los tiempos de la pos-guerra”, argumentó la fuente.

Al mismo tiempo, muchos en el organismo se muestran esperanzados con la llegada de Antonio Guterres, el nuevo Secretario General, de quien se espera mayor firmeza que la demostrada por Ban Ki-moon a lo largo de periodo al frente del ente internacional