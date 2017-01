Zacatecas.- Este martes, ciudadanos marcharon por la capital, tomaron oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y protestaron en gasolineras de Guadalupe.

Por la mañana, aproximadamente 200 personas se concentraron en la Máquina 30-30 para marchar por las principales vialidades del Centro Histórico en contra del gasolinazo.

Una vez formado el contingente, se trasladaron a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Plaza Futura, para persuadir a los contribuyentes de abstenerse de pagar impuestos.

Asimismo, durante la manifestación, los inconformes tomaron y desalojaron de manera pacífica las oficinas de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas (Sefin) ubicadas en la calle Fernando Villalpando, del Centro Histórico capitalino.

Continuaron el recorrido con consignas contra el gobierno de Alejandro Tello Cristerna y el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, y arribaron a la plazuela González Ortega, donde incitaron a los pobladores a no pagar tenencia, prediales o agua.

Durante la marcha, los ciudadanos también repudiaron los aumentos a la tarifa de energía eléctrica, el encarecimiento de la canasta básica y la liberación de los precios del gas licuado de petróleo (gas LP).

Diferentes organizaciones civiles y frentes populares, como la Federación de Estudiantes Zacatecanos Unidos (FEZU), participaron en la protesta y también expresaron su rechazo ante las medidas aplicadas.

Al grito de “fuera PRI y Tello, traidor del pueblo”, los disidentes tomaron la avenida Hidalgo, escoltados por la policía Metropolitana (Metropol).

Armando Pérez Enríquez, vecino de la colonia Alma Obrera, expuso que el alza en las gasolinas afectará su negocio, ya que se dedica a comercializar frijol, el cual dijo se incrementarán 30 por ciento, quedando en 25 pesos por kilogramo.

En palabras de Pedro López Jáquez, catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), las medidas adoptadas por el gobierno de la República son impopulares y solamente abonan a los intereses del capital.

Destacó que incluso a los empresarios les afectaría de manera sistémica el incremento en los hidrocarburos, ya que la maquinaria que poseen se mueve con este recurso no renovable.

“Aquí el que no alza la voz es porque no quiere, ya estamos hartos de los abusos, esto es lo más deleznable que hemos visto en contra del pueblo y aun así no despertamos como mexicanos… desde mi trinchera los invito a que no se queden de brazos cruzados e iniciemos la protesta”, puntualizó.