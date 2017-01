Edain López Ibarra, perteneciente a la cultura wixárika o huichola, donde desempeña la actividad de marakame, también conocido como chamal, que es un sacerdote de su cultura, realiza limpias de sanación de alma, cuerpo y espíritu.

Con ello retira la maldad y aspectos negativos tanto del enfermo como de su familia; el tratamiento varía según el daño que tenga el paciente.

Las plumas del águila real son parte del material que utiliza para la limpia, ya que son pertenecientes al cielo, libres como los cuatro vientos, y mantienen una comunicación con los dioses.

Otras de las funciones que realiza el chamal es organizar ceremonias en la tribu, así como conocer el uso de herbolaria para curar enfermedades; también desarrolla el papel de moldeador social, ya que define la relación del hombre con la naturaleza.

Asimismo, enfrenta los conceptos de la enfermedad y la muerte, ya que trabaja con las energías que rondan a una persona.

La preparación de un chamal para efectuar estos ritos es de 25 años, en los que debe acudir a lugares sagrados, ofrendar a los dioses y conservar la tradición de no mujeres, no alcohol, no codicias, no matar y no robar.