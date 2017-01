CIUDAD DE MÉXICO.- Romy Madley Croft, la guitarrista y vocalista del grupo The xx, anunció este lunes que se comprometió con su pareja Hannah Marshall.

“Anoche, una persona muy especial me hizo una pregunta muy bella… ¡Dije que sí!”, escribió Croft en Instagram junto al emoji de un anillo.

De acuerdo con el portal Pitchfork, Marshall es diseñadora de moda y artista visual. Ha creado atuendos para The xx y trabajado con otros artistas como Florence and the Machine, Janet Jackson y Jessie Ware.

The xx, que estrenará su disco I See You el 13 de enero, lanzó este lunes su nuevo sencillo “Say Something Loving”.