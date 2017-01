Presidentes y representantes de cámaras empresariales reprocharon el aumento de los precios de las gasolinas, el gas y la energía eléctrica, y coincidieron en que la medida implementada por el gobierno federal representa un freno para el desarrollo económico.

Gonzalo Castanedo González, presidente en Zacatecas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expuso que el alza en el precio de los energéticos mermará el crecimiento del estado, que se registró en 2 por ciento el año pasado, mientras que en éste se prevé de sólo 1.5.

Calificó como “mal diseñadas” todas las reformas, tanto a nivel estatal como nacional, pues buscan mayor recaudación para los gobiernos, “pero menor desarrollo económico para las entidades”.

“No estamos de acuerdo, cuando se viene un panorama adverso, no vemos que esto favorezca a la creación de empleos ni el crecimiento económico. Es desafortunado el planteamiento, creemos que es exagerado y debieron haber pensado en una manera gradual de hacer los incrementos en gasolina, no de la manera como los están aplicando”, sentenció.

Castanedo González refirió que estas medidas afectan directamente la actividad dinámica, ya que se incrementan los costos de producción y transporte de mercancía.

“Aquí la reforma energética no tiene que ver, era para poder sacar el petróleo que está en aguas muy profundas, conectar ductos para hacer inversiones para las que Pemex (Petróleos Mexicanos) no tiene recursos. Este incremento de la gasolina es debido a un viejo subsidio que no han podido corregir, que se agrava más ahora que importamos más de la mitad de la gasolina”, explicó.

Destacó que la propuesta de la Coparmex es que se pueda hacer una revisión integral de la reforma fiscal y urgió a que se reestructure la enmienda.

Mario Esparza Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles (CIC) en Zacatecas, y José Raúl García Ramírez, presidente en la entidad de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), advirtieron que se prevé un alza en los precios de esta industria de hasta 40 por ciento.

“Estamos muy preocupados. En el sector de la construcción hubo incrementos muy fuertes de arena, grava y materiales pétreos, derivado del incremento de la gasolina. Los costos de la construcción van a incrementar de 12 a 15 por ciento, por el aumento de los insumos y de la gasolina, es muy preocupante”, insistió García Ramírez.

Además, recalcó que la variación en los precios de los materiales y energéticos afectará los proyectos de infraestructura del gobierno del estado.

“Es un golpe muy fuerte a la economía del país, porque los incrementos se reflejan en los costos de los presupuestos, y los programas de obra se van a ver afectados en el porcentaje que incida en el incremento de los productos básicos”, expuso Esparza Gutiérrez.

“No es nada más la gasolina, nos está pegando también el incremento de impuestos para los productos pétreos, como la grava y la arena; en cadena se nos vienen los aceites y lubricantes para la maquinaria”, agregó.

Alfredo Pérez Salcedo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas (Canacozac), llamó a los agremiados a esta organización a no contribuir de manera inmediata a la inflación y mantener en lo posible los precios de productos y servicios a fin de ayudar a la ciudadanía.

“El incremento energético evidentemente va a repercutir en todas las materias primas, por ende, la inflación. El llamado es a los afiliados a no hacer un traslado del incremento directo, que lo saquen en proporción y busquemos la manera de hacer un incremento razonado y que tratemos de no abonar a la inflación, eso a nadie nos conviene”, puntualizó.