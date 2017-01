CIUDAD DE MÉXICO.- Blaze Bayley, quien en los años 90 fungió como vocalista de Iron Maiden, lanzará un nuevo disco de estudio en solitario.

Con 10 canciones en total, el material saldrá a la venta el 3 de marzo y llevará por título Endure and Survive y que forma parte de una saga de ciencia ficción que comenzó con Infinite Entanglement.

Para este esfuerzo, Bayley se hizo acompañar de músicos experimentados como Luke Appleton, de Iced Earth, y Corvin Bahn, de Uli Jon Roth.

La publicación del álbum detonará una gira mundial que incluirá varias ciudades del continente europeo.

Entre las composiciones del disco están: “Escape Velocity”, “Blood”, “Eating Lies”, “Destroyer”, “Dawn of the Dead Son”, “The World Is Turning the Wrong Way” y “Together We Can Move the Sun”.