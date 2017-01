FRESNILLO. Una tradición familiar de más de 120 años es la que avala a la pastelería y repostería El Volcán, ubicada sobre la calle 21 de Marzo, en Fresnillo; quienes son reconocidos por sus recetas en roscas de reyes, como la tradicional o la de rompope, sin faltar el sabor cajeta con nuez.

Aunque El Volcán comenzó desde 1999, Raúl Muñoz Martínez, propietario del lugar, declaró que este oficio proviene de su abuelo Aciano Muñoz.

Recordó que en la primera ocasión sólo elaboraron tres roscas en la estufa de su hogar, pues no contaban con recursos ni instrumentos para hacer grandes cantidades.

Narró que su primer encargo grande fue de 60 roscas, pero no lograron terminarlas, ya que la estufa no era suficiente para fabricar esa cantidad y todo era realizado con sus propias manos, pues no tenían ni batidoras, por lo que juntaron dinero para adquirir un horno de gaveta.

La familia Muñoz Galicia buscó la manera de que se les diera un apoyo para hacer crecer su negocio; tuvieron la suerte de ser beneficiados y, para 2001, comenzaron a comprar maquinaria e instrumentos para hacer crecer su panadería.

En la actualidad son 11 empleados quienes laboran en El Volcán. “Al principio sólo éramos yo, mi esposa y mis hijas los que cocinábamos”, agregó.

En Río Grande, Guadalupe y Zacatecas cuentan con clientes fieles al sabor que ofrece El Volcán.

Muñoz Martínez mencionó que a diferencia de las demás roscas, que se les añade agua, las suyas se fabrican con base de huevo y leche, y agregó que la materia prima que utilizan la traen desde Guanajuato y es especial para hacer pan de rosca.

“Nosotros cada año comenzamos desde el dos de enero a realizar los primeros pedidos, y este año fabricaremos mil 200 roscas en total”, mencionó Muñoz Martínez.

Concluyó que para él es un orgullo continuar con esta tradición, que en su familia se ha llevado generación tras generación y espera que sus hijas continúen con ella.