Líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado expresaron su apoyo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y respaldaron el mensaje que dio el primer mandatario este jueves, en respuesta a las protestas por el gasolinazo.

Roberto Luévano Ruiz, José Olvera Acevedo, Judit Guerrero López y Carlos Peña Badillo justificaron las medidas implementadas por el gobierno federal y coincidieron en que son necesarias para el bienestar del país.

Afirmaron que respetan el derecho de la ciudadanía a protestar en contra de las decisiones de la Federación; sin embargo, rechazaron las manifestaciones violentas que se han presentado en distintas partes de la entidad, como aquellas que han afectado negocios locales.

Los representantes del tricolor llamaron a la población a la unidad, para buscar soluciones a las adversidades económicas, y a evitar la provocación a la violencia.

Decisión difícil

El dirigente estatal del PRI, Roberto Luévano, declaró que el organismo político considera que la explicación de Peña Nieto ha sido “muy clara” en cuanto al aumento del precio de los combustibles.

Argumentó que “no fue una decisión sencilla para el presidente, porque se trata de resultados a largo plazo para el país”, y recalcó que la intención del gobierno federal es incrementar las fuentes de empleo y generar mayores ingresos para los mexicanos.

Al igual que el primer mandatario, recordó que, de no haber tomado “estas decisiones que han sido un poco impopulares”, se recortarían programas sociales, como de salud y de apoyos para el campo, que benefician a sectores vulnerables.

Tiempos de unidad

José Olvera, anterior líder del comité estatal priísta y actual senador por Zacatecas, reconoció que el proceso por el que atraviesa el país es difícil: “a nadie le gusta que incrementen los precios, pero el presidente ya ha hecho una explicación amplia”.

El legislador reprobó los hechos violentos registrados durante las manifestaciones en varias entidades y exhortó a no alentar al vandalismo, “que sólo divide a México”.

“Coincido con lo que dijo el presidente: no caigamos en la provocación, no provoquemos al México bronco que todos traemos dentro, pues son tiempos de unidad”, expresó, y en cambio propuso buscar una solución en conjunto, “como austeridad en el gobierno y en otros sectores”.

Medidas obligadas

Aunque Judit Guerrero, alcaldesa electa de la capital del estado, defendió las reformas implementadas por el gobierno federal, reconoció que se deben aplicar estrategias para atenuar sus efectos.

“Estoy convencida que la reforma energética fue y es necesaria. Es una reforma pertinente, pero la influencia del ámbito internacional obliga a la toma de esas medidas”, sentenció la priísta.

Sin embargo, consideró que hace falta plantear alternativas a los problemas económicos del país, entre las que mencionó transparentar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia de los funcionarios.

Reto a enfrentar

Carlos Peña, diputado local del PRI, justificó que son varios los factores que han impactado en la estabilidad económica de México y, en particular, de Zacatecas, como la crisis mundial y la caída del peso frente al dólar.

Recordó que “la reforma energética estaba considerada en otro momento económico del país”, por lo que el alza de los precios de los combustibles “es el reto que ahora nos toca enfrentar”.

No obstante que reconoció que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, consideró que no es válido que existan actos delictivos durante las protestas, ya que “eso no modifica la situación que pasamos como país”.

Sin solución

Por otra parte, Pedro de León Mojarro, ex aspirante a la gubernatura y quien en Zacatecas fungió como coordinador de la campaña de Peña Nieto por la presidencia, rechazó la posibilidad de dar marcha atrás al gasolinazo “porque sería subsidiar a los ricos, a los que tienen Suburban, a los que tienen muchos vehículos”.

Sobre las medidas implementadas por el gobierno federal, expuso que “más que defenderlas, pues no hay forma, decir que siga el subsidio es pedir que se siga apoyando a los que más tienen”.

El ex priísta criticó que aunque el primer mandatario “intenta hacer un esfuerzo”, no ha dado una solución para los conflictos por el aumento de los precios de combustibles y otros servicios.

“Que el presidente ofrezca una salida para que no pierdan los de abajo, que se busque cómo subsidiar el transporte popular y que cuide que la canasta básica no suba arbitrariamente”, ejemplificó.

NTR buscó también a Adolfo Bonilla Gómez, ex dirigente estatal del tricolor; Gustavo Uribe Góngora, coordinador de la bancada local priísta, y Claudia Anaya Mota, diputada federal de este partido, para conocer su postura sobre el tema, pero no respondieron sus teléfonos celulares.