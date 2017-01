Fresnillo.- Daniel Isaac Ramírez Díaz, secretario de Gobierno municipal, informó que la madrugada de este viernes un ex elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) intentó incendiar el árbol de Navidad de la presidencia municipal.

Por tanto, se resguardaron las instalaciones mediante vallas y, para permitir el acceso a la ciudadanía, agentes municipales pidieron credenciales de elector a los interesados en entrar; si las identificaciones no eran proporcionadas se les negaba el acceso.

Algunos manifestantes aseguraron que aunque intentaron tomar de nuevo la alcaldía en punto de las 17 horas, esto no fue posible, ya que trabajadores de la misma arribaron desde las 16 horas para evitar la ocupación.

“Los titulares de las dependencias estuvimos aquí desde muy temprano activando las cajas y servicios, estamos pidiendo las credenciales sólo por prevención y todo esto es supervisado, hecho y dirigido por el alcalde José Haro de la Torre”, argumentó Ramírez Díaz.

Complementó que este movimiento se hizo con el fin de mantener un control de las personas que van a efectuar pagos de impuestos a fin de evitar disturbios, por lo que sólo “es una cuestión de orden debido a las circunstancias”.

Advirtió que se mantendrán estas acciones para seguir brindando el servicio mientras las protestas y plantones continúen. “Tenemos nuestro mecanismo, vamos a continuar con el servicio normalmente y para ello seguiremos llegando temprano”, dijo.

Sobre lo sucedido con el ex policía, el secretario de Gobierno municipal detalló que alrededor de la media noche llegó a la presidencia y roció el árbol navideño con gasolina e intentó prenderle fuego, pero los vigilantes lograron detenerlo.

Luego se desató una persecución a pie y, aunque el responsable logró huir, Daniel Isaac Ramírez aseguró que ya fue identificado por sus ex compañeros, por lo cual ya se interpuso una denuncia en su contra.

“Desgraciadamente fue un ex elemento de la municipal y también ex policía estatal, pero no sabemos qué haya estado pasando o cuál sea la circunstancia, pero está plenamente identificado y ya está la denuncia interpuesta”, recalcó.

Añadió que hubo otro incidente, pues trataron de incendiar botes de basura del Jardín Madero, por lo que se ha puesto más atención a lo que está pasando.