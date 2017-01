Zacatecas.- El titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), Gilberto Breña Cantú, informó que, pese a que ya se inició la obra en Fresnillo para la construcción del Hospital de la Mujer, no se tiene una fecha para su posible apertura, por lo que refirió que podría ser hasta 2018 cuando se cuente con el inmueble.

“El Hospital de la Mujer en Fresnillo ya se comenzó, se cambió el terreno a nivel de carretera junto al otro hospital y ya comenzaron los trabajos”, agregó.

Al cuestionarle sobre cuándo podrá abrir sus puertas el nuevo nosocomio, el secretario no precisó una fecha de inauguración: “yo espero que para 2018 ya podremos echarlo a andar”.

De igual manera, al preguntarle con qué implementos contará este nuevo hospital fresnillense, el funcionario afirmó: “con lo mismo con el que tiene el Hospital de la Mujer aquí en Zacatecas, ginecología y pediatría”.

Asimismo, cuando se le preguntó a cuántos habitantes beneficiará esta obra, destacó: “a toda la región norte del estado que ya no tendrá que trasladarse hasta acá y ahorita tienen que venir hasta acá”.

En la incertidumbre, Ciudad Mujer

Respecto la denominada Ciudad Mujer en el municipio de Jerez, proyecto en el que la SSZ participaría con algunos servicios de ayuda a las mujeres, el secretario estatal comentó que no existe “luz verde” para el proyecto aún”.

“En Jerez, no hay autorización todavía de ningún presupuesto a nivel federal, con los recortes no sabemos qué vaya a suceder, no era un hospital, era otro tipo de atención de un modelo que pusieron en que iba a haber atención jurídica, iba a haber diagnóstico de cáncer de mama, y no era un hospital como lo que estamos hablando en Fresnillo”, puntualizó Breña Cantú.