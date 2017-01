Zacatecas.- El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, refirió que las protestas contra el gasolinazo son una oportunidad de despertar social.

“Es una situación la que estamos viviendo, por una parte, a mí me gusta porque es el despertar de mucha gente, creo yo que esto puede ayudar a vencer la indiferencia, el egoísmo y la no participación, pero por otra parte es preocupante porque quiere decir que no estamos logrando lo que buscábamos, que era la paz social”, expresó.

En conferencia de prensa, el prelado expuso que lo que falta como sociedad unida es “dar el paso que sigue, que es ir de la protesta a la propuesta, no podemos pasarnos todo el tiempo en manifestaciones”.

Afirmó que los manifestantes zacatecanos han tenido “mucha madurez, mucha civilidad, como debe ser, la manifestación es legítima”.

“El gobierno debe ser sensible de acuerdo con las necesidades del pueblo, pero también el pueblo tiene que ser sensible a sus manifestaciones, de tal manera que no se vayan a convertir en lo que ha pasado desgraciadamente en otros lugares en oportunidades de violencia, de destrucción del patrimonio de otros”, agregó.

El obispo se manifestó en contra del alza al precio de la gasolina y comentó que lo más preocupante es que se le haya mentido al pueblo sobre que no habría más alzas.

“La promesa no cumplida, recuerdo muy bien cuando esto se hizo, en mi opinión es que no se vale engañar a la gente, no se vale por razones del tipo político, porque sabemos muy bien que el subsidio no va a ser eterno, el subsidio no soluciona a mediano ni a largo plazo, una economía que se basa en el subsidio y no en la producción, va al fracaso”, puntualizó Noriega Barceló.