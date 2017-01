Fresnillo.- Tan sólo durante los fines de semana se reciben hasta 100 reportes de violencia intrafamiliar en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por lo que ésta es la segunda causa por la que brindan servicio los elementos de esta corporación.

Arturo Leija Iturralde, encargado de la dirección, expuso que los reportes que se reciben son alarmantes, pues aunque se mantienen, la violencia intrafamiliar deriva, en muchos de los casos, de la situación de inseguridad que se vive en El Mineral.

“La violencia familiar se ha mantenido, pero es alarmante. La incidencia es elevada y aunque no ha aumentado, tampoco ha disminuido (…) tenemos un sinfín de problemas relacionados a la delincuencia no sólo en Fresnillo, sino en el país, y esto se debe a que en el núcleo familiar se están perdiendo los valores y ya no se fomentan”, complementó el funcionario.

Del total de reportes que se reciben durante los viernes, sábados y domingos, entre 30 y 35 por ciento corresponde a violencia familiar, principalmente agresiones verbales y físicas.

El mayor problema que se tiene en relación a este tema es que la mayoría de las víctimas no realizan la denuncia ante las autoridades correspondientes, a pesar de que en algunos de los casos resultan con lesiones de gravedad, pues Leija Iturralde detalló que de cada 10 víctimas a las que se les recomienda denunciar, sólo una lo hace.

“Lamentablemente son muy pocos los que denuncian; nos ha tocado en repetidas ocasiones que cuando se les brinda el apoyo y se les lleva ante el Ministerio Público para que hagan la denuncia, no lo hacen”, expuso.

Ante este panorama, dio a conocer que se tiene contemplado implementar un programa en el que una comisión de policías, trabajadores sociales y psicólogos atiendan este tipo de reportes y brinden la atención necesaria a las víctimas, así como orientación sobre el tema.

El funcionario municipal reveló que se tiene identificado que en 90 por ciento de los reportes que se atienden, la violencia familiar está ligada al consumo de bebidas embriagantes y otras sustancias, pues los agresores se encuentran bajo los efectos de éstos al momento que la ejercen.

La violencia intrafamiliar afecta principalmente a las mujeres y menores de edad, aunque Leija Iturralde aclaró que también han atendido casos en los que los hombres son víctimas de agresiones; sin embargo, precisó que en 95 por ciento de los casos es el varón quien ejerce la violencia.

Arturo Leija explicó que desde que entró en operación el número de emergencias 911, el sistema le exige que cuando se tengan reportes de violencia intrafamiliar el operador que recibe la llamada no debe colgarle a quien reporta los hechos hasta que lleguen los preventivos al lugar, atiendan a las víctimas y el policía corrobore al operador que ya están con quien realizó el llamado de auxilio.

Detalló que los agresores son detenidos y trasladados a la DSPM y presentados ante el juez calificador, pero al no existir una demanda en su contra, a las pocas horas son puestos en libertad.

El objetivo de implementar dicho programa es darle seguimiento al caso, es decir, que no sólo los guardines del orden detengan al agresor, sino que la psicóloga y la trabajadora social orienten a la víctima y la canalicen a las instancias correspondientes para erradicar la violencia.

Leija Iturralde enfatizó que es muy importante cambiar la manera en la que se atienden los reportes de violencia intrafamiliar y promover la denuncia contra los agresores, ya que reconoció que este problema pone en riesgo la integridad de las víctimas.

En algunos casos, detalló, ha sido necesario trasladar a las afectadas a un hospital, debido a la gravedad de las lesiones que les causó el agresor; algunas de ellas tardan en sanar más de 15 días.

“Lo que es más gravoso es que este problema es sucesivo y la gente se acostumbra a ello, lo que puede llegar a ser un modo de vida con situaciones fatales, como ocurrió no hace más de dos meses y medio en el municipio de Calera de Víctor Rosales, donde por diferencias maritales la mujer, al salir de su trabajo, fue apuñalada por la espalda por el marido”, puntualizó.

Expuso que el programa consistirá en asignar un vehículo para la atención de la violencia intrafamiliar, en el que se trasladarán elementos de la corporación, psicólogos y trabajadores sociales, para lo cual trabajarán en coordinación con el Instituto de la Mujer Fresnillense (Inmufre).

“Este vehículo se adquirirá a través de los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg); esperamos arrancar el programa durante los primeros meses del año”, complementó.

Leija Iturralde detalló que la violencia intrafamiliar es un problema que se presenta en toda la mancha urbana, aunque se ha visto que en la colonia Manuel M. Ponce hay una mayor incidencia de este tipo de casos.