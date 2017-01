“Un cuervo presuntuoso, embellecido con nuestras plumas”

Robert Greene

Durante décadas he frecuentado una discreta librería y cafetería en Seaport Village, un desarrollo comercial sobre la bahía de San Diego que evoca un puerto de hace cien años. El Upstart Crow (Cuervo Presuntuoso) ofrecía libros de filosofía, historia o literatura que podía uno adquirir y leer en una terraza al aire libre con un café adquirido en el mismo local. No se puede vivir sólo de libros, decía un anuncio del lugar; también se necesita café.

Este viernes 6 de enero acudí al Upstart Crow con la idea de encontrar mi regalo de Reyes, un libro que pudiera leer un rato en la terraza y después en el avión de regreso a México. Al llegar, vi que quedaban pocos libros y ninguno atractivo. Unos carteles anunciaban la razón. La librería estaba en proceso de liquidación. Sólo se vendían los saldos.

Las librerías están desapareciendo en Estados Unidos. El género mismo está pasando a mejor vida, como lo hizo antes el negocio de las cámaras de papel fotográfico que dominaba Kodak. El cierre del Upstart Crow dejará sin empleo a una docena de empleados. El paradigma ha cambiado. La gente compra libros impresos por Internet o los baja en forma electrónica del ciberespacio. En una economía libre, sin embargo, estos empleos serán reemplazados por otros.

Donald Trump no está haciendo un esfuerzo por salvar el Upstart Crow o sus empleos. Dudo que alguna vez haya entrado a alguna librería, excepto para presentar su supuesta autobiografía, The Art of the Deal, realmente escrita por Tony Schwartz. Pero Trump ha encontrado que es políticamente rentable salvar ciertos empleos, por ejemplo, los de empresas manufactureras que mudan operaciones a México. Recientemente se vanaglorió de haber logrado la cancelación de una inversión de Ford en San Luis Potosí que habría creado 2 mil 800 empleos directos y de forzar a la empresa a hacer una inversión en Michigan que generará 700 puestos de trabajo.

¿Qué tan importantes son para la economía estadounidense estos 700 empleos? Paul Krugman señalaba el mismo 6 de enero en el New York Times que cada día se producen en Estados Unidos 75 mil despidos, 1.5 millones al mes. Por eso es tan fácil para los medios presentar historias de personas despedidas por las razones que uno quiera, incluida la globalización. Lo que no se dice, sin embargo, es que cada día se generan también 75 mil contrataciones y un poco más. La economía de la Unión Americana, con 145 millones de empleos, sumó en diciembre 156 mil nuevos empleos, una vez descontados los despidos. Por eso la tasa de desocupación estadounidense, de 4.7 por ciento, es una de las más bajas de los países desarrollados.

Tratar de salvar empleos eliminados por un cambio de paradigma, como los del Uptstart Crow, es un esfuerzo condenado al fracaso. Lo mismo ocurrirá con los contados empleos que Trump rescate en la industria automotriz. En una economía abierta, la producción intensiva en mano de obra no tiene futuro en países con altos niveles salariales. Si se obliga a las empresas a cancelar sus inversiones en México, las líneas de producción en Estados Unidos serán altamente automatizadas. Cerrar la economía a todo el comercio internacional, por otra parte, generaría una nueva gran depresión mundial.

Trump no lo entiende y festeja con bombo y platillo la creación de 700 empleos en Michigan en un lapso de años. No se da cuenta que la economía estadounidense, cuando está sana, pierde y gana 75 mil empleos todos los días.

Shakespeare

Robert Greene, un dramaturgo inglés del siglo 16 con títulos de Cambridge y Oxford, cuestionó al joven actor William Shakespeare, un cuervo presuntuoso, por pretender escribir obras de teatro sin instrucción universitaria. También él quería mantener su empleo pese a un cambio de paradigma.

