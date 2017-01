El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, celebró que las protestas contra el gasolinazo sean como un “despertar social”, no obstante que llamó a la ciudadanía a pasar de las manifestaciones a las propuestas a fin de solucionar la situación del país.

“Esta situación que estamos viviendo me gusta porque es el despertar de mucha gente. Creo que esto puede ayudar a vencer la indiferencia, el egoísmo y la no participación”, expuso.

Sin embargo, el prelado reprobó las expresiones violentas que se han presentado en otros estados de la República, al considerar que no ofrecen una salida a los problemas a los que se enfrenta la sociedad.

“Es preocupante porque quiere decir que no estamos logrando lo que buscábamos, que era la paz social”, explicó.

En su conferencia de prensa dominical, afirmó que lo que falta es que la ciudadanía se una, “dar el paso que sigue, que es ir de la protesta a la propuesta, porque no podemos pasarnos todo el tiempo en manifestaciones”.

Además, Noriega Barceló resaltó que en Zacatecas los inconformes que han participado en el movimiento contra el gasolinazo y el aumento de impuestos “han tenido mucha madurez, mucha civilidad, como debe ser”, toda vez que aceptó que “la manifestación es legítima”.

“El gobierno debe ser sensible de acuerdo a las necesidades del pueblo, pero también el pueblo tiene que ser sensible a sus manifestaciones, de tal manera que no se vayan a convertir en lo que ha pasado desgraciadamente en otros lugares: en oportunidades de violencia, de destrucción del patrimonio de otros”, complementó el obispo.

Sentenció que su postura es en contra del alza del precio de los combustibles, por lo que exhortó a las autoridades a diseñar una alternativa que no afecte a los ciudadanos.

“Sabemos muy bien que el subsidio no va a ser eterno. El subsidio no soluciona a mediano ni a largo plazo, pues una economía que se basa en el subsidio, y no en la producción, va al fracaso”, recalcó.

Por último, el prelado criticó que se haya incumplido a los mexicanos la promesa de que no se impondrían nuevos aumentos: “no se vale engañar a la gente, no se vale que se mienta por razones del tipo político”, reprochó.