Después del triunfo que logró el 1 de enero en Aquixtla, Puebla, el panorama internacional se le abre al diestro español Ocaña Serrano, quien actualmente realiza campaña en territorio mexicano.

El torero de Jaén recibió la llamada de su apoderado José Luis Vázquez García, quien le dio a conocer que hay una empresa de la provincia española de Córdoba interesada en firmarlo por tres tardes, además de que también existe interés porque se presente en Jaén.

Mientras tanto, Ocaña Serrano, quien ha estado metido en diversas ganaderías de nuestro país, entrena con ahínco en espera de sumar más fechas para su temporada europea, sin descartar diversas plazas en México.

“Mi sueño más grande es poder consolidarme aquí en México, porque este país me ha adoptado sin cortapisas. No tengo otro camino que no sea el de salirme a colgar de un clavo ardiendo para hacerme notar. Cuando no tienes nada y existe una luz muy pequeña al final del túnel te sostienes con todas tus fuerzas para no dejarla escapar”, expresó Ocaña Serrano.