Cambios en el gabinete

El góber zacatecano, Alejandro Mr. Garantía Tello debe consultar con la almohada la necesidad de hacer cambios en su gabinetazo para iniciar 2017. Los cambios siempre son necesarios y, en este caso, imprescindibles para darle viabilidad a un proyecto de transición. El góber ya sabe el lío en que se metió, nadie nunca ha dicho que gobernar es fácil, pero en las condiciones en que recibió las finanzas estatales, espero que esté preocupado, como lo estamos miles de zacatecanos.

Estos días muchos ciudadanos a través de las redes sociales (principalmente), le han dado vuelo al asunto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del próximo año. Y obvio es que lo más sonado es el asunto del empréstito de más de siete mil millones de pesos para reestructurar la deuda del que ya se fue a cobrar a otro lado (que no a trabajar, que son cosas diferentes). Unos criticando la autorización del legislativo, otros defendiéndola; pero sobre hechos consumados lo que queda es ver cómo avanza el gobierno “diferente”.

El mismo góber ha sostenido la necesidad de gobernar de una forma que en nada se parezca al gobierno del que ya se fue. Sostiene que en enero vendrá la prueba de fuego para su gabinetazo, pues con lana, ahora no tendrán el pretexto para no hacer lo que constitucional y legalmente están obligados. Pero a más de 100 días de iniciado el mandato, algo nos queda claro: en el gabinete del góber Tello, no todos están cumpliendo, ni van en la sintonía de lo que se ha comentado públicamente.

Existen funcionarios que siguen haciendo las cosas mediante el sano método de la ocurrencia, que presuntamente cumplen con sus funciones, cuales señores feudales, maltratando a la ciudadanía y al personal de sus dependencias. Ya salieron a la luz pública los métodos gangsteriles con que se trabaja en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde el despotismo y la corrupción se han anidado desde hace tiempo. Se comenta en los pasillos la forma en que se trataba a un trabajador al que le hicieron la vida pesada hasta que falleció de un infarto. Todos los trabajadores se refieren a la “MATA VIEJITOS”, quien sigue tan campante despachando.

En otras áreas las cosas siguen igual; se premió la ignorancia sobre el compromiso institucional, se premió el autoritarismo sobre el respeto a las personas, se premió a los de antes sobre una nueva generación. Sí, es necesario tener un gabinetazo de calidad, es necesario que los proyectos culturales, por ejemplo, sean construidos no sólo por el encargado del despacho, sino por la comunidad artística; que los proyectos productivos sean producto del acuerdo de todos los interesados (los llamados proyectos participativos).

Se requiere una forma distinta de hacer política; no es suficiente que sea el gobernante el que diga por dónde. Es necesario que se involucre al mayor número de personas y organizaciones para construir el camino hacia la recuperación económica, política y social del estado. Esta más que claro que las formas caciquiles del sexenio pasado no funcionaron, que sólo permitieron enriquecer a los cuates y comprometer las finanzas zacatecanas a niveles insospechados.

Y como todo indica que el que ya se fue será protegido contra viento y marea, los que se quedan no tienen de otra más que cuidar la poca lana que hay. Por ello deberán limitarse en lo máximo los gastos de representación, las comidas; nada de comprar ropa (se comenta que hay uno que mete facturas de trajes) o viajar con cargo al erario. La tarea es difícil para el góber, pero mucho más difícil es construir un equipo eficiente y honesto para conducir los destinos de nuestra maltratada entidad. Y por favor: lo que menos necesita el góber son aduladores. ¡¡¡ME ENTIENDES MÉNDEZ O NO ME EXPLICO FEDERICO!!!