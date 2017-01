Luis David Adame inició con el pie derecho el año, un triunfo relevante conquistó en el mano a mano con su hermano, el también matador de toros Joselito Adame, durante la corrida del 1 de enero en la plaza de toros Rodríguez Elías, de Jalpa, Zacatecas.

Para el torero hidrocálido, quien tomó la alternativa en septiembre en Nimes, Francia, el año que comienza suena prometedor, pues su nombre aparece en carteles importantes, como el de este fin de semana donde en mano a mano se enfrentará al peruano Andrés Roca Rey, en la corrida de feria de Rincón de Romos, Aguascalientes.

Adame también aparece acartelado en la corrida que abrirá el Serial Taurino de la Feria de León, el viernes 20 de enero, donde compartirá cartel junto a Eulalio López Zotoluco y Miguel Ángel Perera, con toros de la ganadería de Begoña.

La tarde clave para el torero azteca será el 5 de febrero, durante el 71 aniversario de la Plaza México, cuando confirme su alternativa en un cartel soñado, pues llevará como padrino a Morante de la Puebla y como testigo a Julián López El Juli, dos de las figuras taurinas más importantes del mundo.

“Es una temporada bonita que me queda por hacer, y en la que quiero confirmar todos los hechos que he tenido fuera del país, ahora quiero hacerlo en el mío y siempre con la ilusión constante del triunfo. El término del 2016 no fue el mejor por la lesión del hombro, pero Dios sabe por qué hace las cosas, y por algo me quitó la confirmación en La México con mi hermano Joselito y Andrés Roca Rey, sin embargo, ahora me puso en un cartel monstruo con dos grandes figuras del toreo. Será una tarde de gran responsabilidad por la magnitud e importancia que tiene esa fecha para la fiesta en México, y por ello mi mente está puesta en demostrar a donde quiero llegar”, dijo Luis David Adame en entrevista para NTR Medios de Comunicación.

Luis David Adame, con la responsabilidad y consiente de lo que está por llegar para su ascendente y prometedora carrera profesional, se encuentra mentalizado y día a día se prepara, ya sea con toreo de salón o en el campo bravo, pues su deseo es tener una temporada exitosa en México, para llegar con ese mismo nivel a ratificarse en su temporada europea, que iniciará en los próximos meses.

“Mi temporada mexicana tendrá que tener esa constancia, para mí todas las tardes son importantes, y quiero que la afición sepa que estoy comprometido. Como torero, saber que estás anunciado en una tarde es para estar motivado e ilusionado, y con esa convicción busco llegar de nueva cuenta a Europa donde conseguí una temporada importante como novillero, y a ello voy, a dar la cara”, enfatizó Luis David, quien hizo extensa la invitación a la afición para que este sábado acuda a Rincón de Romos, “pues es un cartel soñado para nosotros, ganaderos y afición”.