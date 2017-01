Lo que 2016 se llevó

En su discurso a la nación, el presidente EPN mencionó que el alza en el precio de los combustibles se debía a que el precio del petróleo subió, y como México importa gran cantidad de sus gasolinas, tuvo un impacto directo en su precio. Algunos mexicanos tenemos memoria, el precio actual del barril de petróleo ronda los 45 dólares, pero déjenme recordarles que en enero de 2008 la mezcla mexicana de crudo alcanzó un precio de 84.99 dólares por barril y, ¿saben qué? En ese entonces no subieron los precios de las gasolinas, como dijo un comediante mexicano “que alguien me explique”.

Liberación de precios, menor producción, falta de refinerías, petróleo caro, dólar más caro, depreciación de la moneda; en fin, el caldo de cultivo fue ideal para que el gobierno encontrara uno y mil pretextos, y otra vez estemos los mexicanos padeciendo una crisis económica, con el alza generalizada de precios y una inflación que pronto estará arrojando porcentajes que hace años no teníamos en México.

No es PAN o PRI, es el sistema, los cambios estructurales, las famosas reformas estructurales llegan tarde, ya no pueden detener el deterioro del gasto público en el país; la bola de nieve es grande, la arrastran el magisterio, las pensiones, la corrupción, la corrupción, ah, lo olvidaba, entre otras muchas cosas, la corrupción.

Ante este panorama la ciudadanía ha salido a las calles, lamentablemente no lo han hecho de forma organizada en todos los casos, o algunos, aprovechando la manifestación de otros, se han escudado en el tumulto para vandalizar, saquear, y transgredir la ley. Este no es el México que quisiéramos ver, se nos va de las manos el país, y la culpa es una corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, no hemos sabido manifestarnos adecuadamente, no hemos aprendido a organizarnos para alcanzar un objetivo que debiera ser la máxima de nuestra democracia: “que el pueblo mande”.

Reflexionemos ¿Alguna vez se ha sentido verdaderamente representado por un diputado ya sea local o federal? ¿Alguna vez ha sentido que realmente estos sujetos están salvaguardando su bienestar y votando por lo mejor para el pueblo? Francamente, la historia revela una cosa totalmente diferente: los diputados obedecen al ejecutivo, son comparsa, ya sean del mismo color del gobierno o de oposición, porque la oposición que llega después a ser gobierno sigue la misma formulita y el que era gobierno ahora es oposición, pero al rato volverá a ser gobierno y usará la fórmula, levanten la mano a las necesidades del ejecutivo.

Así se votó el gasolinazo, así se votó el alza de impuestos y la creación de nuevos; claro que obedeciendo al deterioro financiero originado por múltiples factores, por ejemplo el déficit educativo de Zacatecas se hizo más agudo cuando los diputados federales de Zacatecas votaron a favor junto con toda su bancada para que los estados ya no recibieran los recursos del Fondo para la Educación Básica del Ramo 33. Otro ejemplo, cuando al estado se le autorizó tanta deuda sin ir o atacar la razón del problema financiero. Son más los ejemplos sobre este tema, hay mucho para reflexionar.

Para cerrar, ánimo y feliz año, y dejo sobre la mesa esa pregunta que da vueltas y vueltas por mi cabeza, preguntó el presidente Peña Nieto, ¿Ustedes que hubieran hecho?

adhfito@hotmail.com