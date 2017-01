Zacatecas.- El gobernador Alejandro Tello Cristerna anunció que para combatir la ola de violencia en el estado, “las políticas públicas deben ser serias”, por lo que se implementará un programa de prevención del delito llamado Toma de Zacatecas, para fortalecer las tareas de seguridad junto con la sociedad.

“Me quedó muy claro, muy rápido, a los tres meses de mi gobierno, que el principal programa que tengo que hacer es tomar Zacatecas”, destacó.

Por ello, convocó a las instituciones encargadas de la seguridad pública, a la sociedad civil, empresarios, iglesias y medios de comunicación a recordar aquella histórica Toma de Zacatecas, pero ahora, de manera pacífica, trabajando en conjunto para recobrar la tranquilidad de antaño y que las familias puedan transitar sin temor por las calles y carreteras de la entidad.

Tello Cristerna refirió que contrario al evento por el que se reconoce la entidad, el programa iría enfocado a “tomar Zacatecas”, por parte de la sociedad, para generar mejores condiciones, “por eso la política más importante de mi gobierno va a ser generar ese gran programa de prevención”.

Los esquemas de prevención que implementa la administración estatal -explicó- se enfocan, sobre todo, a regenerar el tejido social, a través de acciones dirigidas a la juventud, como es el rescate de espacios públicos y la mejora de los programas educativos.

Agregó que, aunque se hace entrega de equipamiento y capacitación a las corporaciones de seguridad, “no será la solución para detener el baño de sangre que vive el país, necesitamos generar políticas para detener las condiciones de desigualdad que existen”.

El mandatario reconoció que la ciudadanía demanda seguridad, por lo que dicho programa preventivo se dará a conocer más a fondo el 24 de febrero; “no puedo engañar y decir que no pasa nada, ustedes saben que pasa, y sí pasa, y tenemos que bajar nuestros índices de delincuencia”.

Luego, en entrevista, Tello Cristerna enfatizó que “más que inseguridad, Zacatecas vive momentos difíciles en una lucha entre grupos del crimen organizado, no me gusta ocultar las cosas, no estoy escandalizando a la sociedad, hoy sí están sucediendo actos que lamentar, homicidios entre los grupos”.

Respecto al recurso que se destinará a dicho programa, indicó que “se lo canalizaré sin dudar ahí, de donde sea necesario. Si hoy lo tengo autorizado en Desarrollo Social, todas las acciones de Desarrollo Social las tenemos que hacer con la vocación de ir en el tema de prevención del delito”.

Al ser cuestionado si son suficientes los elementos de seguridad en el estado, puntualizó que “no, nunca serán suficientes los elementos de la policía estatal, por eso hay que ir más sobre la prevención, son 956 policías, quiero llegar a mil en febrero”.

Reconocen a Policía Estatal

Con diez días de retraso, Tello Cristerna reconoció la labor que realizan los Policías Estatales en el combate al delito en la entidad, por lo que anunció la apertura de la Licenciatura en Seguridad Pública, así como un bono de 2 mil pesos, producto de la disminución de 20 por ciento de su salario y del de los funcionarios que conforman el gabinete.