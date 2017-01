Fresnillo.- En los últimos seis meses de 2016, arribaron a Fresnillo cerca de 6 mil 150 personas que fueron deportadas de Estados Unidos, debido a que no contaban con los papeles necesarios para habitar o trabajar en ese país.

Mientras que en el primer semestre del año anterior, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), fueron 322.

Areli Yamileth Rodríguez Poblano, titular del Departamento de Atención al Migrante y del Programa 3×1, manifestó que han detectado que la principal causa por la que acuden a la oficina es para buscar apoyo y regresar al país vecino del norte.

“Somos el municipio con más migrantes y de julio a diciembre de 2016 fueron 6 mil 150 personas las deportadas, de las que tuvimos el conocimiento, no de todas porque no todas llegan a Fresnillo, algunas no tienen la necesidad de pedir apoyo y llegan directamente con sus familias”, refirió.

La funcionaria detalló que ante la incertidumbre generada por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, los migrantes optaron por pedir perdón para regresar de manera legal, pues de no hacerlo su estancia en aquella nación se complicaría.

“De las que tuvimos conocimiento fue porque vinieron a tramitar perdones, que es un apoyo que se les brinda para que puedan regresar de manera legal, sobre todo por cómo está el tema de migración en Estados Unidos”, expuso.

Rodríguez Poblano aseveró que de acuerdo con registros, al departamento acudieron unas 600 personas, quienes estuvieron durante la temporada navideña y refirieron que intentarían cruzar la frontera.

“Ellos nos comentaron que se iban a ir de indocumentados, porque no tenían tiempo de esperarse, pues los pueden correr del trabajo o sus familias se encuentran allá”, complementó.

Manifestó que algunos paisanos optan por contratar los servicios de coyotes, pese a que ponen en riesgo su vida y su dinero, pues en ocasiones son capturados antes de cruzar y los regresan, o bien, si logran pasar ya no pueden regresar porque el sistema los tiene detectados.

“No todos se quedan, realmente los que duran más tiempo aquí en México son los que sí están documentados y que vienen a visitar a su familia por uno o dos meses y regresan sin ningún inconveniente”, detalló la funcionaria.

Reveló que han atendido a personas provenientes de otros países, como El Salvador y Guatemala, pero no se quedan en El Mineral, pues sólo van de paso.

Sin embargo, declaró que en algunas ocasiones no pueden ayudarlos, debido a que acuden a pedir documentos mexicanos, los cuales es imposible otorgar.

“Se les explica de la mejor manera y se les apoya con lo que está en nuestras manos para que sigan su camino”, refirió Rodríguez Poblano.