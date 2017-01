México.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal busca mitigar la confrontación mediante los acuerdos que ha anunciado el presidente Enrique Peña Nieto, para proteger la economía familiar y las inversiones.

Tras inaugurar el Foro Internacional Personas Defensoras de Derechos Humanos. Retos y Experiencias, el funcionario fue cuestionado sobre si el gobierno prevé más enfrentamientos como el de Ixmiquilpan y Rosarito.

“Espero que no. Digo, es un tema que efectivamente va a rebotar todavía, en la liberación que se ha hecho de los precios, y que por supuesto lo que estamos tratando es de mitigar, a partir de todo lo que se ha venido anunciando por parte del presidente de la República.

“Entonces, espero que no haya ningún tipo, que no haya ya más confrontaciones, eso no le conviene a nadie y que nadie se aproveche de estas circunstancias”, replicó.

Osorio eludió responder si el gobierno federal ha calculado cuáles podrían ser las consecuencias electorales del gasolinazo.

En cambio, mencionó que la secretaría de Gobernación se ha dedicado a vigilar las protestas y cuidar que éstas no perjudiquen los derechos de los demás.

“Nosotros estamos atendiendo el cuidado de la manifestación, de la exigencia de los planteamientos que se hacen, pero sí, lo que estamos cuidando también es que no se violenten los derechos de otras personas, de terceros”, dijo.