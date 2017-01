México.- El País ya le quedó pequeño a Juan Cirerol, por eso, este martes viajará a Europa en busca de su conquista.

Cicerol viajará a Glasgow, Escocia, para ser parte del Celtic Connections, festival invernal que reúne más de 2 mil artistas en 300 eventos y 20 salas de conciertos, del 19 de enero al 5 de febrero.

“Bueno, pues hace poquito me acaban de avisar de esta tocada. No es que vaya a presentarme yo sólo, la verdad. Lo que pasa es que me invitó una banda.

“Se llama Calexico, que son unos músicos que tocan muy chido y pues yo creo que les gustó mi estilo, muy similar al de ellos. Tendré la oportunidad de tocar tres rolas, así que la neta está chingón”, comentó.

Oriundo de Mexicali, Cirerol inició en una banda de punk. Pronto se dio cuenta que ese no era su estilo, así que creó uno propio: El Anarco Corrido, música norteña con letras llenas de crudeza.

Desde 2008 empezó a dar a conocer su propuesta en taquerías y cualquier lugar donde lo dejaran tocar. Fue hasta 2012 que la Ciudad cayó rendida gracias Haciendo Leña, tercer álbum que incluía temas como “Metanfeta” y “Eres tan Cruel”.

Siempre fiel a su propuesta, el cantautor ha compartido escenarios con Jake Bugg, Andrés Calamaro, Los Tres y más. El año pasado se presentó por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional con lleno absoluto.

“Le llaman ‘sui generis’ a lo que hago. Pero yo lo considero como dice Charly García: no tiene un género específico. Y está chido, y está bien.

“Básicamente, he hecho lo que está dentro de mi sentir, siempre siendo sincero conmigo mismo y dándole para adelante. Creo todo ha ido muy bien, muchas cosas no me esperaba, no las veía venir, cometiendo errores y aciertos, pero muy bonito”, explicó.

Esta noche, en el Foro Indie Rocks, se presentará al lado de Gastón Espinosa, rapero mejor conocido como Lng/SHT. La mancuerna se ha presentado en distintos lugares de la República, pero ésta será el punto final de su gira.

“He estado ocupado en los shows. Y desde hace unos meses con Lng/SHT que ya cerramos. Y ahora, vamos a pensar lo que sigue.

“Lo nuestro es raro de ver. Pero como todo en el género punk, las cosas son inusuales. Gastón y yo somos buenos amigos y a los fans les ha gustado vernos juntos”, indicó.

La planeación de su siguiente disco de larga duración es lo que planeará este año, concluyó.