Zacatecas.- Marlon Cristopher Sánchez Noriega, mejor conocido como El Chamuco Sánchez, inauguró la Barbería del Diablo, cuya temática se basa en los años 30 y 40.

El Chamuco es licenciado en derecho, sin embargo, desde hace cuatro años dedica su vida a este arte, entre navajas de afeitar y peines, colocándose como uno de los mejores barberos nacionales; ha participado en diversas exposiciones y shows de barbería, así como ha impartido seminarios de la rama..

Barbería del Diablo es un concepto dedicado en específico a los caballeros, el cual ofrece a sus clientes una experiencia única, en la que el barbero hará sentir especiales y consentidos a sus usuarios. Cabe mencionar que el acceso a niños y mujeres está prohibido.

Esta barbería ofrece más que un simple corte de cabello, se maneja bajo un concepto de imagen, ofreciendo tratamientos faciales, de cabellera, bello facial y diseño de imagen; como cortesía, se ofrece una bebida de su preferencia al cliente.

El concepto rescata la esencia de la época de los años 30 y 40, donde la imagen del hombre se maneja totalmente varonil, pulcra y elegante.

“Un hombre que no sabe afeitarse con navaja, no sabe hacer un nudo de corbata y no da brillo a sus zapatos, no es un hombre”, expresó El Chamuco, al referirse a sus inicios dentro del mundo de la barbería, ya que desde los 12 años se afeita y fue desde ese momento que descubrió tal frase.

Esta barbería ofrece, también, productos únicos, como la marca Clandestino, de la que El Chamuco es dueño, además de la línea Del Diablo, que se estrenará en febrero y ofrecerá productos como pomadas, cremas de afeitado, navajas, tijeras, lociones, colonias, ceras y aceite para barba.

Este negocio ofrece un protocolo de servicio enfocado en la caballerosidad, respeto e higiene, así como profesionales de la barbería que están respaldados por El Chamuco.

Al ser un servicio personalizado, todo es bajo citas, las cuales se agendan llamando al teléfono 690-6159 o en la avenida insurgentes 144, con horario de las 11 a las 21 horas.

Los costos de servicio son de 300 pesos el corte de cabello y 250 afeitado o recorte de barba.