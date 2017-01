Zacatecas.- El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, reprochó la ola de violencia que aumentó en 2017, ante ello, exhortó a la ciudadanía, autoridades e iglesias a trabajar en conjunto.

“Desgraciadamente nos han dado los datos duros, un aumento de violencia, el mensaje es que tenemos que ponernos todos mundo las pilas para hacer lo que corresponde a cada uno, las autoridades tienen una grande responsabilidad a todo esto, pero también los ciudadanos, yo creo que estas situaciones negativas tienen que sacar lo mejor de nosotros mismos”, declaró.

Expuso que actuar de una forma solidaria en las colonias, es una manera de “cuidarnos a nosotros mismos es una forma, como han ido solucionando problemas de violencia en otros lugares, y desde luego la prevención, que es lo que se ha estado trabajando bastante ahorita, el trabajo contra la violencia es en conjunto si no, vamos al fracaso”.

El prelado enfatizó que es necesario hacer un diagnóstico para determinar el origen de la violencia que cada vez está atacando más.

“Hay muchos tipos de violencia, este tipo de violencia aparatosa, yo creo que lo que tenemos que hacer es un buen diagnóstico de por qué está pasando lo que está pasando, una vez que observamos los hechos y analizamos los fenómenos, por qué está pasando, de un buen diagnóstico va a depender un buen pronóstico, un buen camino de solución”, agregó.

Noriega Barceló refirió que el ser humano tiene agresividad propia, por lo que la educación juega un papel determinante para “que el mal no triunfe sobre el bien”.

“Hay que recuperar valores de respeto a las personas, a su patrimonio, pero sobre todo el sentido que tiene la vida”, aseveró.

Respecto a las acciones y las campañas promovidas por las autoridades, expuso que ante las situaciones complejas “no hay soluciones fáciles”.

“Mi llamado es a ir buscando las estructuras que no están funcionando bien y esto respecto a la violencia, y respecto a la economía porque si no va a ser aspirina que no creo que pueda resolver el problema”, puntualizó.