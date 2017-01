Zacatecas.- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Ortiz Méndez, se posicionó en contra de las medidas de austeridad que emitió el gobernador Alejandro Tello Cristerna en cuanto a bajar 20 por ciento de su salario.

“La declaración en el sentido de que los funcionarios estatales se les iba a bajar un 20 por ciento de su salario, eso no es solución, se necesita, que les paguen bien para que no roben”, refirió.

Aseguró que la medida anunciada por Tello Cristerna “no es un asunto de aparecer en público y no decir que, si queremos ahorrar, no estamos gastando en salarios; nosotros somos de la opinión de que tenemos que pagarles bien para que no roben”.

Agregó que cada uno de los servidores públicos que fueron electos, se eligieron para “gobernar, bien y para eso se les paga y tienen que pagarles bien para que no roben”.

Al ser cuestionado sobre el presunto caso de corrupción del ex gobernador Miguel Alonso, Ortiz Méndez se limitó a declarar que por parte del partido “nosotros no somos agentes del ministerio público, no estamos defendiendo a nadie y no vamos a juzgar a nadie”.

Destacó que el PRD realiza diversas reformas y estrategias a nivel federal para que el gobierno pueda ser más transparente, así como a la rendición de cuentas.

Ortiz Méndez reiteró en repetidas ocasiones que “los que están en el gobierno, tienen que gobernarlo, pero tienen que cobrar lo que les corresponde, no se trata de hacerles el favor, y ellos tienen la obligación de hacer bien las cosas y no robarse el dinero”.

Asimismo, el dirigente reconoció que por parte de todo el comité ejecutivo, por cuestiones de multas, “prácticamente no recibimos un centavo, aquí no hay salarios, entonces creemos que la gente que trabaja debe recibir un salario”.