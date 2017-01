En seguimiento al plan de construir una microrrefinería, el inventor Gerardo Nungaray Benítez aseguró que la siguiente etapa es recolectar fondos suficientes para financiar el proyecto y hacerlo una realidad.

Desde las 10 a las 18 horas de este sábado y domingo, en el Parque Enrique Estrada, el zacatecano buscará ganar adeptos de su causa para transformar los desechos como PET, unicel y plásticos en diésel y gasolina magna.

“Este proyecto no queremos que se lo lleven a otras latitudes, sino que mi deseo es que esté en Zacatecas y que aquí se detone el desarrollo de las energías limpias. Me han buscado representantes de empresas japonesas que participarían como coinversoras, pero piden que se instale en su territorio, lo que no dejaría beneficio a mi tierra”, resaltó.

Explicó que a raíz de las peticiones enviadas a la Secretaría de Economía de Zacatecas (Sezac), al gobierno del estado y al Congreso, dos partidos, de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), insertaron un punto de acuerdo que se tratará este martes, a fin de apoyarlo.

Nungaray Benítez expuso que existe una laguna legal dentro de la reforma energética que exime a Petróleos Mexicanos (Pemex) de ser la única con facultades para instalar complejos de refinación de hidrocarburos.

El Güero Bombas, como es conocido por la población, invitó a que se sumaran esfuerzos entorno a su proyecto, con el que se generarían ocho empleos directos y más de 70 indirectos.

“Tengo contemplada esta plantilla debido a que se requiere personal operativo; cuento con tres ingenieros que estuvieron en Pemex Transformación y entienden lo que estoy planteando, así como personal de seguridad para el resguardo de las instalaciones donde quede la microrrefinería”, concluyó.