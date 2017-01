México.- A pesar de que el efecto Donald Trump ha causado volatilidad, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sigue estando en un nivel de 46 mil puntos, no se canceló ninguna oferta y en breve se reactivará el mercado, aseguró José Oriol Bosch, director general del centro bursátil mexicano.

“Donald Trump ha sido la principal causa de volatilidad en los mercados en las últimas semanas; hay de todo, va haber de todo, tenemos empresas con modelos diferentes, empresas exportadoras, importadoras, algunas han usado coberturas, pero la prueba es que la Bolsa sigue estando en un nivel de 46 mil puntos.

“Lo hemos visto, hay algunas que están arriba, otras que están abajo en los últimos meses, pero el resultado sigue siendo positivo relativamente”, señaló.

Entrevistado en el marco de la ceremonia con motivo de la oferta pública primaria de acciones de IEnova, mencionó que sí se ha visto volatilidad, pero desde que se dio el resultado de las elecciones de Estados Unidos.

A pesar de ello, dijo, no se canceló ninguna oferta, pero sí algunas que estaban planeadas para finales de 2016 y fueron pospuestas.

No obstante, confió en que esta volatilidad se reduzca un poco y que se vuelva a reactivar el mercado.

“Ahora las empresas van a seguir, la vida corporativa continúa, las necesidades de financiamiento van a seguir.

“Probablemente vamos a ver que se reactiva y tenemos algunas empresas, saben que tenemos algunas fibras, Fibra Resort, Grupo Cuervo, Group Axo, tenemos algunas empresas que ya estaban públicamente salir al mercado y esperemos que se reactiven en cuanto haya un poco menos de volatilidad”, adelantó Bosch.

Cuestionado sobre la incertidumbre que existe para este viernes cuando Donald Trump tomará protesta como presidente de Estados Unidos, el director

de la BMV anticipó que no habrá sorpresas.

“Ya todo salió, entonces no es ninguna sorpresa. Generalmente la volatilidad se da cuando hay algo no esperado en el mercado, cuando es algo tan cierto como es el caso del viernes, la toma de posesión.

“La volatilidad no debería de ser tan alta, la volatilidad se daría si hay algo que no está esperado, que no está descontado por los mercados y ahí genera mucha más volatilidad, esperemos que no haya más sorpresas”, confió.