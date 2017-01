La boca me sabe a sangre y los dientes a panteón. No, un momento, ninguna bravata. El salobre sabor de la boca es producto de cierto episodio familiar que se produjo la madrugada del pasado lunes en el seno de un matrimonio muy mal avenido, que me tocó presenciar. La crónica:

Vecindad de barrio bajo, ya a punto de amanecer. Silencio en la vivienda 34 del segundo piso, junto a los servicios excusados. Una vivienda pintada toda de blanco, pero que puede cambiar de color. En este rincón cerca del cielo se ubica el hogar de Quique y su concubina, a la que se conoce como La Prole, una pareja mal avenida con tres, cuatro chamacos, un surtido rico de apellidos. Por ahí va la cosa.

Pues bien, pues mal, pues pésimo: aconteció que en rayando el alba del lunes de marras, de repente el estrépito: hasta el hogar arribó el Quique, más crudo que a medios chiles, y más mareado que crudo, y más rabioso que mareado, buscando pendencia con la sufrida consorte. Y aquella estridencia que trizó el silencio de la madrugada.

-¡Mujer, con una tiznada, dónde estás, que no estás en la cocina como Dios manda! No me vayas a salir con que todavía no me haz preparado mis chilaquiles, porque te.

Temor y temblor. Haciendo a un lado los calzones –que comenzaba a lavar antes de que las vecinas le ganen el lavadero–, la dicha Prole se limpió los grumos de detergente y caminó hasta la cocina donde había desembocado el marido, y encarándosele:

-¡Briago otra vez, desvergonzado! Ya te habrás bebido el gasto de la semana, vicioso de miércoles.

-Ándale, pues yo estaba en que apenas era domingo o lunes. ¿Qué pasó con mis chilaquiles? Necesito que el mundo deje de estar dando vueltas frente a mis ojos. Todo se mueve, se menea y me estalla en mi cabeza. Veo enfrente mover a México.

-¡Vivir con un vicioso nomás no es vivir!

-¿Que qué? ¡Lo broncuda te lo quito orita mismo!

Y fue entonces: ahí estalló la contienda verbal: gritos, insultos, reclamaciones, descalificaciones: “Y luego por qué se ve uno en la imperiosa necesidad de trompearlas como Dios manda. Ora verás, deslenguada para que aprendas a no faltarle al respeto a tu señor”.

Y que busca y da con el leño, y con el leño da contra la infeliz a la que ha pepenado de los cabellos. Y garrotazos van y rodillazos vienen. Donde cayeran. En pleno rostro el pestilente aliento de unas fauces resecas: “¡Y como me desfalqué con los cuates ahora mismo rompes tu cochinito o te sigo rompiendo la madre!”

Y ese escándalo, y esas carnes maceradas, y los vocablos envenenados, y esos insultos cual sañudos escorpiones, y el estrépito del vidrio que se rompe, y las cacerolas que caen al suelo, y el llanto de las criaturas. Espantada, la hijita del energúmeno: “¡Ya papá, suéltela, que nos va a quitar la poca madre que nos ha dejado!”

Silencio en el interior del 34. Curiosas, morbosas, las vecinas aguzan la oreja detrás de las puertas, contenida la respiración y entreabierta la boca. Adentro, recogiendo monedas y billetes entre los tepalcates del cochinito, Quique:

-Yo venía en son de paz, pero tú nada de nada con mis chilaquiles, y luego me alzas la voz y te pones a reclamarme.

La Prole un llanto sofocado mientras se toquetea la boca. ¿Lengua rota? No, sólo un trozo de labio. Los hijos, nomás observando.

(Esto sigue mañana.)