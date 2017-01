Alborotador

Ya salió el peine. Como siempre han sido los alborotadores y los quejoso y los sufridos (dicen en los pasillos), ya les cargaron además las manifestaciones contra el alza en el precio de la gasolina. ¿Adivine a quién nos referimos?

Obvio, dicen en el pueblo, a los meros, meros morenazos. Circula en los pasillos que Saúl (ito para sus cuates) Monreal es quien dirige algunas manifestaciones. Tiene sus títeres, cuentan. Les dice qué hacer, a dónde moverse y qué decir. Típico.

Como él (Saulito para sus fans) no se quiere exponer y poner en riesgo su senaduría, alborota a la gente por medio de J. Guadalupe Martínez, ex empleado en el área jurídica en la administración de David Monreal, y Martín Martínez, ex titular de Plazas y Mercados en la pasada administración. ¿Qué tal?

—-

Estupidizado

El viernes hubo sesión de cabildo para sorpresa del regidor independiente (¿?) y amante (lo quiere mucho) de El Bronco, Raúl Ullóa Guzmán. Ha de recordar, estimado lector, que el edil se quejaba por todos los rincones de Fresnillo porque sus compañeros no sesionaban y no trabajaban por el bien del pueblo.

Total, se hizo la sesión, le dieron el gusto a Ulloa; sin embargo, varios en los pasillos (de la presidencia, ya sabe) se pregunta para qué demonios Raúl exige reuniones de cabildo si tooodo lo va a votar en contra. Y todo es todo.

Sucede que hubo puntos de importancia y que beneficiarían al pueblo y qué cree… pues que el independiente (¿?) Raúl (ito para quienes lo odian) votó en contra. Así como lo lee. Y no crea que da argumentos válidos y suficientes, para nada. Cuentan que dice puras estupideces. ¡Ups!

—-

Cochinero

Y sigue saliendo suciedad de la cloaca. Ahora en la Feria Nacional de Fresnillo. ¿Se llama así aún o ya cambio? Bueno, cuentan en los pasillos (los chismosos, ya sabe) que la Sindicatura a cargo de Amelia del Rocío Carrillo Flores (tiene nombre de telenovela) encontró irregularidades.

Claro, a nadie le ha de extrañar. Quizás la capacidad de sorpresa de los fresnillenses está acostumbrada a esas cosas. Sucede que Amelia detectó facturas falsas en las cuentas de la Feria que dirigió José Ricardo Torres, tío del ex secretario municipal (por cierto, ¿alguien lo ha visto?).

Ante la situación solicitaron la declaración del tío Torres (así le dicen) y éste dijo que no daría ninguna declaración, pues en primera, él no manejó las finanzas y además, aclaró, en ese tiempo sólo fue un “títere” del ex acalde Gilberto Dévora y del ex director de Desarrollo Económico Juan Luis Rivera Ruiz Esparza. ¡Ups y recontra ups! Qué autoestima.